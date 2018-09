Inviterer til tidenes største baskethelg

Sist oppdatert 27/09/2018 kl 17:51

Mer enn 30 lag deltar i Gjensidige-cupen i basketball kommende helg. Arrangementet toppes med eliteserieåpning mellom Nidaros Jets og Bærum Basket.

– Dette blir som om Rosenborg og Brann skulle ha spilt en kamp på Ladesletta under Skandia Cup, sier sjef for Gjensidige-cupen, Håkon Håve Smørvik.

Cupsjef Smørvik i Stjørdal Basketballklubb og hovedsponsor Bjørn Ove Slind fra Gjensidige er enige om at dette virkelig er anledningen for alle trøndere til å se en av verdens største idretter med store prestasjoner, stor fart og mye spenning.

– Med bredde og elite samlet under samme tak er dette unikt. Selve Gjensidige-cupen starter fredag og har innledende kamper på alle banene i Stjørdalshallen samt Hegrahallen både fredag og lørdag. Det spilles sluttspill og finaler på søndag.

Dette blir Trøndelags største baskethelg noensinne, reklamerer Håkon Håve Smørvik.

– Mer enn 30 lag fyller opp de to hallene og det er lag fra hele regionen med spillere i alle aldre og kjønn. US Marines på Værnes stiller med lag i herrer seniorklassen og sikrer dermed representasjon fra basketballens hjemland USA, sier Håve Smørvik.

For å toppe helga har Gjensidige og Stjørdal Basketballklubb lyktes med å få Trøndelags eget eliteserielag Nidaros Jets til å legge sesongåpningskampen sin til Stjørdalshallen. Nidaros Jets og motstander Bærum Basket går på banen og starter oppvarming klokka 16 på lørdag.

Cupsjef Smørvik oppfordrer sportsinteresserte i alle aldre til å benytte anledningen til å ta turen til Stjørdalshallen for å oppleve denne idretten som er på rask fremmarsj her i Norge.