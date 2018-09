Irene har flyttet inn på Farmen

Sist oppdatert 07/09/2018 kl 08:32

Irene Halle (35) fra Stjørdal er en av 14 deltakere som har flyttet inn på Farmen-gården og blir å se på TV 2 utover høsten.

14 deltakere er nå på plass på Gjedtjernet gård i Finnskogen i Hedmark klare for den 14. sesongen av Farmen, skriver TV 2 på sine nettsider. Blant de 14 er altså Irene Halle fra Stjørdal, som dermed blir å se i sin andre realityserie på TV. I 2006 var hun med i Big Brother i knappe tre uker. Nå har hun planer om å gå helt til topps i populære Farmen.

– Jeg har jo planer om å vinne. Og full av selvtillit som jeg er, så tror jeg at jeg klarer det, sier Halle med et smil til TV 2 sine nettisder. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Til TV 2 uttaler hun at Big Brother ikke helt var hennes greie, men Farmen derimot.

– Jeg må jo innrømme at jeg liker å være midtpunktet og at jeg liker oppmerksomhet. Jeg er ikke en «Janteloven-kjerring». Jeg liker å være litt i bresjen. Man må bare være ærlig på det. Jeg synes jo det er rart hvis folk melder seg på TV bare for opplevelsen. De vil ha litt oppmerksomhet også, så det er bare å innrømme det, synes jeg, sier Irene Halle til TV 2 før hun forsvant inn i gården og tilbake til 1918.

Irene Halle jobber som daglig leder i en Nille-forretning, er singel og har ei datter på 17 år.