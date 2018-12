Sist oppdatert 03/12/2018 kl 06:27

Tidlig mandag morgen kom det melding om at det hadde gått et ras på E14 like øst for kommunegrensen mellom Stjørdal og Meråker. Dette viste seg å være isklumper som hadde havnet ute i vegbanen. Vegen var aldri stengt og entreprenør fikk raskt ryddet E14 ved Trobekken.