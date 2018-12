Iversen går startetappen

Verdenscupleder Emil Iversen sto over dagens tremil på Beitostølen. Det gjorde at russiske Aleksandr Bolsjunov tok over den gule trøya igjen, foran Sjur Røthe, mens Iversen nå er nummer tre i totalcupen.

Søndag er imidlertid Varden-løperen på plass i verdenscupen igjen. Han var lansert som en brennhet kandidat til å gå ankeretappen for Norge, men i stedet går han i den «andre enden». Iversen går nemlig førsteetappen for Norges førstelag, før Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Finn Hågen Krogh går de tre øvrige etappene.

På dagens tremil ble Jan Thomas Jenssen fra Hommelvik nummer 57 og Tydals Magnus Stensås nummer 62.