Ja til fire nye år

Selbu-ordfører Ole Morten Balstad har sagt ja til gjenvalg, men har satt som betingelse at han får med seg et utviklingsrettet lag.

– Jeg har gitt svar om at jeg stiller meg til disposisjon i fire år til, men har satt som betingelse at jeg får med meg et solid lag, sier ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad (Ap).

Han er rask til å understreke at dette ikke handler om misnøye med dagens kommunestyregruppe, snarere tvert imot.

– Jeg er fornøyd med denne perioden. Dette handler ikke om enkeltpersoner, men om at det er en utviklingsorientert gjeng som vil være med framover, sier Balstad.

Lokalpatriot

44-åringen er inne i sin første periode som ordfører som arvtaker etter mor Inga Balstad. Han er lidenskapelig Selbu-patriot og har et brennende engasjement for at «Lykkelandet» skal utvikle seg videre.

Ole Morten Balstad er opptatt av å ha utviklingsorienterte politikere i sin egen kommunestyregruppe, men tenker også på kommunestyret som helhet.

– Skal vi få til utvikling i Selbu kan vi ikke bruke tiden til å trekke i hver vår retning internt, sier Balstad.

Gode signaler

Nå er det opp til partiets nominasjonskomite å sette sammen den endelige Arbeiderparti-listen i Selbu. Det vil trolig skje rundt årsskiftet, spår ordføreren.

– Betyr de betingelsene du har stilt at dersom det ikke er «riktige» personer som står på listen at du kan komme til å si nei når det endelige listeforslaget kommer?

– Det jeg kan si er at jeg har fått signaler at mange fra dagens gruppe trolig ønsker å være med videre. Det er gode signaler, sier Balstad, som gjerne ønsker å være med på den videre utviklingen i Selbu.

– Jeg føler vi er såpass i dytten at jeg gjerne er med videre. Så er det selvsagt sånn at du finner ikke noe mer spennende å drive med i Selbu enn å være ordfører, sier Ole Morten Balstad.