Ja til sju timers søndagsåpent

Alle butikker i hele Stjørdal kan ha søndagsåpent 5. august i forbindelse med at Landsskytterstevnet arrangeres.

Stjørdal kommune søkte på vegne av handelsstanden i Stjørdal om å kunne ha søndagsåpne butikker den 5. august. Arrangørene av Landsskytterstevnet mener det vil være et sted mellom 15.000 og 20.000 besøkende under stevnet, noe som vil kunne gi store muligheter for næringslivet i Stjørdal.

Nå har Fylkesmannen i Trøndelag sagt ja til søknaden. Det betyr at alle utsalgssteder i Stjørdal kommune som selger varer til forbrukerne får holde åpent mellom klokka 13 og 20 denne søndagen.

– Fylkesmannen har etter en samlet vurdering kommet fram til at det foreligger særlige grunner i denne saken, slik at det kan gis dispensasjon for at butikkene i kommunen kan holde åpent på søndag 5. august, skriver Fylkesmannen i sitt svar til Stjørdal kommune.

Dette er samme søndag som det blir stor «Trønderfest» ved Kimen der DDE spiller konsert fra klokka 18.