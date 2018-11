Ja til skole – nei til skytehall nå

Sist oppdatert 22/11/2018 kl 22:03

21-20 mot skytehall i kommunestyret, men enstemmig ja til nye Hegra barneskole.

Stjørdal kommunestyre snudde innstillingen fra formannskapet og stemte ned forslaget fra Venstre om å bygge skytehall ved nye Hegra barneskole med 21 mot 20 stemmer.

Nelly Lian (Frp) åpnet debatten og uttrykte glede over at ordføreren skal foreta første spadestikk i april 2019.

– Debatten om skytebane er et sidespor. Pri 1 nå er å bygge en god barneskole. Vi støtter skyttersaken, men i denne omgang vil vi igjen fremme forslaget om at Hegra barneskole bygges uten innendørs skytebane. Kommunens engasjement og forpliktelser i en skytebane utredes av rådmannen som egen sak i løpet av 2019, og søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan for 2019-2022, mente Lian.

Venstre vant fram i formannskapet med forslaget om at det parallelt med prosjektering og framdrift av Hegra barneskole bygges en skytehall i tilknytning til eller i umiddelbar nærhet til skolebygget. I kommunestyret fikk ikke dette forslaget, men i stedet fikk ordfører og varaordfører med seg et flertall på 21 mot 20 til å bruke mer tid til å finne best mulig skytehall-løsning.