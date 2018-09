Ja til ulvejakt

Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en ulv som har herjet i Selbu.

Tidligere denne uka ble det funnet en fersk saueskade i nærheten av innsjøen Sørungen i Selbu. Tidligere i beitesesongen er det påvist i alt 21 skader på sau forårsaket av ulv i det samme området. Fire av disse skadene er påvist i september.

– Det totale omfanget av skader av ulv i det aktuelle området anses som betydelig, skriver Fylkesmannen i vedtaket om fellingstillatelse.

Skadene er spredt i både tid og rom, noe som tyder på at ulven har oppholdt seg i området over tid.

– Erfaringer fra andre områder der ulv kommer inn er at det kan oppstå mye skade på bufe på kort tid. Samtidig er det definitivt tid for å ta sauene heim fra utmarksbeite nå, noe som tilsier at potensialet for fremtidige skader vil være betydelig redusert i forhold til hva som var tilfellet tidligere i beitesesongen, skriver Fylkesmannen i forbindelse med at sauesankingen er i full gang.

Den gitte fellingstillatelsen gjelder til torsdag og gjelder innenfor de deler av Tydal og Selbu som er sørvest for fylkesveg 705 og Selbusjøen og i deler av Midtre Gauldal og Holtålen kommuner.