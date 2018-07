Jakter på metallfugler

– Det er skikkelig artig når du oppnår kontakt med de i cockpit. Det hender vi får et vink mot pallene.

Bård Tilseth står på europallene som utgjør basen til flyspotterne på Værnes. 58-åringen som vokste opp på Nidarvoll tok i guttedagene toget til Stjørdal for å se på fly. I dag bor han i Geving, og har tribuneplass til flytrafikken på Værnes.

– Det handler om å finne riktig fotovinkel. Noen flyspottere tar bilder for å identifisere, andre tar bilder som viser detaljer på fly som for eksempel registreringsnummeret. Et viktig redskap er flyradar-appen på mobiltelefonen. Den har gjort det mye enklere å følge med på flytrafikken, forteller Tilseth.

Startet Facebook-gruppe

Til daglig jobber Bård Tilseth med å styre busstrafikken i Trondheim, og på fritiden pleier han sin hobby sammen med andre likesinnede.

– Vi har blitt en gjeng med felles interesse for fly, som treffes regelmessig og utveksler bilder og erfaringer, forteller Tilseth. Sammen med Espen Linaker startet han for tre år siden en Facebook-gruppe for flyspottere i Midt-Norge, som nå har 1500 medlemmer. Samtidig ble spotterplassen på Værnes etablert, og i juni hvert år treffes de lokale flyspotterne for en markering der.

Forbereder seg på Nato-øvelsen

– Nå starter vi forberedelsene til årets store Nato-øvelse, Trident Juncture. Den vil overgå alt hva vi har sett av militær aktivitet de siste årene. Værnes får besøk av mange fly, men også mange helikopter vil være stasjonert her, forteller Bård Tilseth. Han og de andre flyspotterne venter ca. 130 fly i månedsskiftet oktober/november når øvelsen er på sitt høyeste aktivitetsnivå.

– Har du noen favorittfly?

– Det er det amerikanske Galaxy, men de tre nye Embraer fra Widerøe er også flotte, smiler Bård Tilseth, og klargjør sitt kamera for å dokumentere den neste metallfuglen som kommer inn for landing på Trondheim lufthavn Værnes.