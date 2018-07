Jakter på ulv og bjørn

Fellingstillatelse for to rovdyr i Selbu og Tydal.

Det er de siste dagene funnet fire døde sauer på vestsiden av Sørungen som Tord Betten i SNO med sikkerhet har slått fast er tatt av ulv. I tillegg er det funnet to sauekadaver mellom Gressli og Hyllingen der skadene tilsier at det er bjørn. Dermed ble det gitt fellingstillatelse både på ulv og bjørn.

Fellingsleder Bengt Ødegård opplyser til bladet Selbyggen at fellingstillatelsen går frem til tirsdag 31. juli klokka 12 klokka 12. Det opplyses at fellingsområdet er vest for fylkesveg 705 i Tydal og sør for Selbusjøen og nord for elva Gaula.

Det er svært vanskelige forhold for jakta med det tørre været som er, men med nedbørsvarselet for søndag kan det bli bedre vitringsforhold for hundene.