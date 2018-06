Sist oppdatert 13/06/2018 kl 22:37

Natalie Gulbrandsen Torp (6) er en godhjertet ung frøken. Hun hadde sin egen salgsbod og for pengene hun tjente ble det planter og sjokolade til beboerne ved Lånke bosenter.

Forrige søndag var det stort salg utenfor terrassehusene i Stjørdal. Bak «disken» sto Natalie Gulbrandsen Torp (6). Åpningstiden var fem timer, inntektene ble på 840 kroner og onsdag troppet hun stolt opp med gavene ved Lånke bosenter.

– Jeg hadde bare lyst å gi de gamle litt gaver, forteller Natalie Gulbrandsen Torp.

Gaver ble det absolutt. Takknemlige beboere ved bosenteret kunne kose seg med sjokolade i dagevis og plantene står der som langvarige minner.

– Hun ville kjøpe sjokolade så de hadde noe å kose seg med, men også noe som varte litt lenger, forteller mamma Nelia Gulbrandsen.

Dermed ble det en plante med potte, en orkidé og tre store Twist-poser for overskuddet fra salget noen dager tidligere.

Fast sangbesøk

Natalie er godt kjent ved Lånke bosenter. Seksåringen har gått i Lånke barnehage i fire år, og hver fjerde tirsdag er barnehagen på bosenterbesøk.

– Da synger de og er sammen med beboerne, forteller mamma Nelia.

Da Stjørdals-Nytt er med Natalie innom 2. etasjen ved bosenteret noen dager etter gaveoverrekkelsen er velkomsten veldig hjertelig.

– Oi, der er jo snille du igjen. Det var da du som var her med gaver til oss, sier Gunvor Dybvad med et bredt smil.

Bakte og ordnet

Egeninnsatsen var stor fra Natalie Gulbrandsen Torp for å kunne glede beboerne. Mamma Nelia forteller at den unge frøkna har maset litt om å ha et salg for å få inn penger ei god stund.

– Hun har snakket om dette helt siden i fjor høst, men forrige søndag var det alle mann til pumpene. Vi bygde bod, kledde med engangsduk og støttet opp mye ymse greier, forteller Nelia Gulbrandsen.

Hovedpersonen selv var med på alt, og ikke minst sørget hun for varene.

– Alle kunne kjøpe boller, vafler, saft, kaffe, vannmelon og Capri Sonne, sier Natalie Gulbrandsen Torp.

Alt kostet ti kroner, – da forstår man at det ble solgt og kjøpt en god del varer.

– Vi sendte ut melding på en Facebook-gruppe som borettslaget bruker og mange kom og handlet av Natalie. Den ene naboen var innom og handlet tre ganger, forteller en stolt mamma.

Omsorgsfull

Mammahjertet er stolt av 6-åringens initiativ. Hun understreker at dette har Natalie tenkt ut selv, men Nelia er ikke overrasket.

– Hun er veldig omsorgsfull. Hvis hun finner en edderkopp skal den bæres ut i stedet for å ta livet av den. Så er Natalie en diplomat som ikke liker urettferdighet. Hvis hun selv ikke klarer å ordne opp så sørger hun for at voksne ordner opp, sier Nelia Gulbrandsen.

Og hovedpersonen selv ser ikke bort fra at det blir flere runder med salgsbod til gode formål.

– Ja, kanskje det. Jeg vil gjerne det, sier hun.

– Hun sa det mens vi holdt på med salget ja. Boden var imidlertid så stor at vi plukket den ned, men det kan nok bli flere runder, sier Nelia Gulbrandsen.