– Halvparten av meg har lyst å være her hos mamma og pappa, mens den andre halvparten gleder seg til å reise hjem til mami og papá.

Det er langt fra Heredia i Costa Rica til Stjørdal. For 17-åringen Ignacio Calderon er det minst like langt å reise tilbake. Onsdag gikk turen til Oslo og lørdag videre hjem til et helt annet land og en helt annen kultur etter et snaut år som utvekslingsstudent.

– Jeg har mange veldig rare følelser i meg. Her har det vært helt topp.

Ignacio Calderon setter opp det brede sjarmerende smilet, snakker bortimot kav trøndersk og rister litt på den krøllete hårmanken som han skal hjem å klippe.

– Det er så dyrt å klippe seg i Norge, så det gjorde jeg bare en gang, sier han og flirer. Forresten heter han Ignacio, men som alle andre i Costa Rica som har det navnet blir han kalt for Nacho.

Helt ny familie

Han har fått masse venner i Stjørdal, han har fått en splitter ny familie, og Margrete Husby og Leif Eggen har fått en ny sønn. Men nå er det ugjenkallelig slutt, – iallfall for denne gangen.

– Han har lyst til å komme tilbake til Norge å studere, men synes det kan bli vanskelig å reise fra familien enda en gang, sier Leif Eggen. «Pappa» og Nacho har fått et tett forhold, akkurat som Ignacio har fått til «mamma» Margrete og sine nye «søstre» Sara og Martina.

JUL PÅ NORSK: Juletreleting i skogen til Jo Leirfall med påfølgende pølser var en av opplevelsene som for alltid vil sitte i minnet til Nacho. (Foto: Privat)

Julestemning

Det er nesten 10.0000 kilometer i luftlinje fra Heredia, like utenfor hovedstaden San Jose i Costa Rica, til Stokkanvegen i Stjørdal. Det er kanskje minst like langt i kultur, væremåte, klima og masse annet.

– Nordmenn er litt lukkede mennesker. De er veldig snille, men ganske vanskelig å bli kjent med. Når de er på fest derimot, sier Nacho, flirer og stopper setningen der.

Språket tok han kjapt. I løpet av en måned forsto han det meste som ble sagt i klasserommet på Ole Vig videregående skole og hjemme i Stokkanvegen, og det tok ikke lang tid før han ble temmelig habil på ski heller.

– Jeg har gått mye på ski. Kanskje jeg skal bli OL-deltaker for Costa Rica, sier Nacho og flirer igjen.

– Og juletrehentinga da Nacho, sier Leif Eggen og penser praten inn på en legendarisk tur i skogen til Jo Leirfall.

– Jeg hugde treet, men fikk mye snø i nakken, forteller en stolt og smilende costaricaner.

– Drømmestudent

Humøret er strålende, noe som hans nye mamma og pappa bekrefter.

– Han har ikke vært sur en eneste gang. Rett og slett en drømmestudent, sier Margrete Husby og Leif Eggen og blir litt rørt i blikket.

– Men hvorfor i alle dager velger en 16-åring å reise fra Costa Rica til Stjørdal og Norge?

– Jeg hadde lyst å oppleve ekte vinter og lære meg et helt annet språk, sier Nacho og forteller at storebroren var utvekslingsstudent i Italia.

Sjokolade og grillkrydder

Nacho har lært seg å snakke trøndersk med spansk aksent, han har lært seg både å gå på bortoverski og stå på nedoverski. Det siste liker han veldig godt. Og ikke minst har han lært seg norsk kultur og det å like norsk mat. Nesten alt.

– Ikke laks, men ellers liker jeg det meste.

– Du må fortelle hva du har med deg i kofferten, oppfordrer «pappa» Leif.

– Jeg er veldig glad i norsk sjokolade, så jeg skal ha med en del store plater med det, sier han og smiler bredt igjen.

– Og kanskje litt grillkrydder, sier Leif og familien flirer godt.

Grillkrydder er nemlig den store favoritten. Om du skulle lure på om det passer med grillkrydder på sodd så kan du bare spørre Nacho.

– Ja, så klart.

Kanskje tilbake

Første etappe hjem fra Stjørdal til Oslo tok Nacho onsdag. Lørdag sitter han på flyet som skal frakte ham over Atlanterhavet og hjem til vakre og rolige Costa Rica. Landet, som er ett av få land uten militær, der en fjerdedel av landet er fredet, og ikke minst der en kald sommerdag beveger seg rundt 20 varmegrader. Kontrastene er mange, men evige vennskapsbånd er knyttet. Med et karaktersnitt som mange andre norske ungdommer vil være misunnelige på, er det ikke utenkelig at Nacho kommer tilbake.

– Jeg har lyst til å studere til patolog eller lege eller bli biolog og forske på havet, sier han.

Klemmekultur

Uansett har Nacho fått en ny familie i Norge. Hans ordentlige mamma og pappa, mami og papá, har vært på besøk i Stjørdal og «søster» Sara Husby Bjerkås har vært og besøkt hans familie i Costa Rica.

– Det er en spesiell følelse, men en god følelse. Vi har en familie i Costa Rica, så hvis Nacho får barn så blir jo vi besteforeldre. Ganske utrolig, sier «pappa» Leif Eggen, mens «mamma» Margrete er helt enig. Året med Nacho i hus har vært ti måneder med latter, læring og god stemning.

– Han er så utrolig interessert og hyggelig. Nacho hadde bestemt seg da han kom hit at dette skulle bli topp. Det har det vært, hver eneste dag. Nå blir det bare rart at huset tømmes igjen. Martina flytter til Argentina for ett år, Nacho reiser hjem til Costa Rica og Sara blir student ett eller annet sted, sier Margrete Husby og Leif Eggen og klemmer godt på Nacho.

– Det skal han også ha; han har innført en helt ny klemmekultur i huset.