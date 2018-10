– Jeg rakk å få noen instrukser før pappa døde

Det var bygget stort melkefjøs på gården. Framtida så lys ut da Per Steinar Skogan tok investeringen i Skjelstadmarka. Så rammet sykdom brutalt og sønnen Bjørn Gustav måtte brått overta et stort ansvar for drifta.

Gården Kristlok-Auna ligger fint til på et høydedrag ved innkjøringen til Gressetgrenda i Skjelstadmark. Her oppe har kyr og kalver beitet i generasjoner og tilbragt sine vintre under mindre kår og i fortidens fjøsbygninger. Per Steinar Skogan ville møte fremtiden med større volum og satse på gårdens melkeleveranser. Han bygde et stort melkefjøs på gården med robotmelking og ville møte fremtidas krav. Så rammet sykdom hardt, og familien mistet gårdens kunnskapsrike arbeidsmann i en kritisk periode for gårdens drift.

Bratt lærekurve

– Det er klart at dette var et hardt slag for alle i nær familie. På gården og i relativt nytt fjøs sto det nesten femti melkekyr og flere kviger og kalver. Jeg hadde litt erfaring som avløser, og rakk å få noen instrukser før pappa døde like før jul året 2011. Det var bare å gå den bratte lærekurven å ta ansvar, sier Bjørn Gustav.

Ute på tunet tripper hønene, tre geiter breker bak skigarden sammen med to ponnier, og ute på enga løper to kopplam. Gårdens tre barn på tre, fem og åtte år har fine omgivelser, og dramatikken som rammet er stort sett tilbakelagt. Paret Elise Sørmo Skogan og Bjørn Gustav Skogan driver gården sammen. På kåret bor hun som melket kyrne sittende på krakken og fylte opp melka i stålbøtter, 82 år gamle Hanna Krislok Skogan.

Året 2013 ble den gamle låna på gården revet. Året etter startet oppgraderinger av nytt kjøkken i hovedhuset.

– Loftet vårt ble pusset opp i 2015 og badet ble nytt i 2016. Bjørn Gustav drev tidligere et snekkerfirma, det ble avviklet og nå står låven på det gamle fjøset for tur. Robotfjøset gir han noe tid til andre gjøremål, sier gårdkona Elise. Hun innrømmer å være mest opptatt av huslige sysler og barnepass.

Glad i dyrene

Elise synes gården er en flott arena for barna. Adrian, en av gårdens tre barn, elsker å ta en ridetur på ponnien.

– Dere har valgt å fylle tunet med forskjellige dyr?

– Vi vil gjerne ha dyrene tett innpå tunet, da blir de bedre tilgjengelige for barna. Vi har stor tro på at samværet med dyrene har positive effekter hos både barn og voksne, sier Elise og Bjørn Gustav over en kopp kaffe i det trivelige kjøkkenet på gården. En ny oppringing hos Bjørn Gustav vitner om travle dager. Et nytt gårdsoppdrag er på gang. Samtidig gjør gårdfolket store endringer på egen driftsbygning for tiden.

Vil feire 50-årsdag i renovert låve

– Vi håper å kunne feire Bjørn Gustavs 50-årsdag på en renovert låve, sier Elise. Mannen i huset er ikke i beit for arbeidsoppgaver. På enga sankes gresset inn med innleid hjelp. Det gir bedre tid til andre oppgaver. 400 leide mål med gras skal inn i rundball, i tillegg kommer gårdens 168 mål dyrket areal. Paret har også 1300 dekar skog på utmark. I tillegg til nevnte dyr har noen unge kalver fått plass på gårdstunet.

– Vi må fylle opp melkefjøset fra 2006, og har 130 dyr med stort og smått. Det er 70-80 kalvinger i året. Vi selger oksekalver og kvoten vår er på 360.000 liter melk. Vi er rett under dette i leveranse. NRF-kyrne er greie å arbeide med. Robot for melking er av merket Laval, og er driftssikker. En tur i fjøset blir det uansett morgen og kveld, sier Bjørn Gustav som fra mobiltelefonen følger alle bevegelser i fjøset via små web-kameraer.