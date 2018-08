Kioskene selger allerede så det suser under Landsskytterstevnet.

– Glade ansikter, særlig i denne temperaturen, sier odelsgutt fra Skjelstadmark, Terje Bidtnes (34), som har jobbet som en av flere frivillige i en av de to kioskene på Grovbanen i Elvran. Masse kaffe og is er solgt allerede første dag under Landsskytterstevnet.

– Folk fra Sørlandet er glade for at vi har grønne plener og at det er kjølig og overskyet her, sier Bidtnes. Den høye temperaturen som trønderne begynte å venne seg til, har senket seg de siste dagene.

– Jeg tror det blir bra inntekt på skytterlagene, sier Bitdnes. – Vi selger mest av kanelsnurrer og kaffe, på spesialtilbud til 35 kroner. Kom og kjøp!

Bidtnes kjenner mange som skyter, men sier at han trenger mer trening for å skyte selv.

– Det hadde vært interessant å snakke med noen fra Steinkjer for å høre hva de synes om arrangementet. Om de mener at vi fikk det til. Jeg tror nok de fine områdene imponerer, avslutter odelsgutten med et lurt smil.