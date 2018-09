Jegere får skyte ti fugler hver dag

Oppløftende rypetakst danner grunnlaget for årets jaktkvoter i Meråker.

Kommunens store grunneier, Meraker Brug og Meråker kommune har møttes for å fastsette årets kvoter for rype- og skogsfugljakta for de som jakter på kommuneavtalen. Takstresultatene i Meråker i år viser god økning i både tetthet og produksjon sammenlignet med fjorårets takst.

Ut fra dette er ikke noen begrensninger på jaktsesongen på lirype, fjellrype eller skogsfugl, men det kan i løpet av jaktsesongen bli innført andre bestemmelser, heter det i referatet fra møtet mellom Bruget og kommunen.

De daglige jaktkvotene er satt til seks liryper pr. dag, tre skogsfugler pr. dag og åtte fjellryper pr. dag. Den totale dagskvoten pr. jeger er satt til maksimalt ti fulger pr dag.