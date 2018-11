Jens Kvernmo skal inspirere på vill kveld

«Villmannen» Jens Kvernmo topper plakaten når det arrangeres villmarkskveld på Frosta i januar.

– Sammen med lokale utstillere ønsker vi å inspirere til aktivitet innen friluftsliv, jakt og fiske, med Jens Kvernmos foredrag «Jakten på et vilt liv!» som kveldens høydepunkt, forteller Audun Kvamme. Han er med i komiteen som arrangerer Villmarkskvelden 24. januar, og Kvamme og resten av de involverte storgleder seg til en stor kveld.

– Neset FK og Frostaporten har gjennom mange år samarbeidet om bygdadagen Frostadan. I så måte er dette arrangementet nok et forsøk på å skape mer liv og røre i bygda vår, og ikke minst i vårt flotte kulturhus, sier Audun Kvamme.

Et liv som eventyrer

Trekkplasteret Jens Kvernmo er som kjent en lidenskapelig jeger og friluftsmann, eventyrer, foredragsholder, skribent og TV-personlighet. Fra tidlig alder, og gjerne sammen med sin morfar, har han egnet livet sitt til friluftsliv, jakt og fiske.

– Jens Kvernmo har tidligere vært i norgestoppen i feltskyting. Han har vært skarpskytter i Afghanistan, og har flere perioder og overvintringer som jeger, fisker og fangstmann, både i Nord-Sverige, Skjækerfjella og i Sylan. Dette har blant annet resultert i NRK-serien «Vinterdrømmen», som fikk meget god mottagelse. Kvernmo var også å se i den første norske sesongen av «Alene», der det gjaldt å holde ut lengst i den norske villmarka. Her fikk han god nytte av sine friluftskunnskaper, fiskeferdigheter og evne til å klare seg alene på tur, og ble soleklar vinner blant ti deltakere, sier Audun Kvamme.

NRK-aktuell igjen

Samtidig som Jens Kvernmo besøker Magnushallen i januar er han igjen høyaktuell i en ny NRK-serie. Denne tar for seg siste års ekspedisjon, som var en tre måneders hundespanntur fra Finnmark til Trøndelag.

– Timingen er derfor særdeles god når han gjester oss for å dele raust av sine uforglemmelige historier og beskrivelser av både mennesker og natur, formidlet gjennom fortelling, bilder og film. Friluftslivet er for alle, uansett alder, kjønn, form og fasong. I friluftslivet finner vi alle utfordringer og mestring, og ikke minst opplevelser for livet. Jens Kvernmo brenner for å inspirer alle til å følge sine drømmer, sier Audun Kvamme.

Flere utstillere

I tillegg til velkjente Kvernmo har arrangørene bedt med seg lokale utstillere som vil bidra til å gjøre villmarkskvelden til en helaften med et bredt spekter knyttet til aktiviteter innen friluftsliv, jakt og fiske.

– Utstillerne vi så langt har med oss er Stene Gård, Level Sportssenter, Jotunheimen Arrangement, Frosta Jeger- og Fiskerforening og Frosta Skyttarlag, men fortsatt er det plass til flere utstillere. Det er bare å ta kontakt, oppfordrer Audun Kvamme.