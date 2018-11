Jenter og gutter på samme lag

Sist oppdatert 01/11/2018 kl 21:32

Seks jenter og elleve gutter utgjør årets gutter 14-lag i håndball, og både Emilie og Jonas er veldig fornøyd med sine lagkamerater.

– Jentene er gode de, sier Jonas Kvaal Hoseth. 14-åringen er en av elleve gutter som spiller håndball i 14-årsklassen for Hegra. Ikke noe veldig spesielt i det, men det litt spesielle er at jenter og gutter spiller sammen i den årsklassen i Hegra.

– Vi var ikke nok jenter til å få til eget jentelag, men vi synes det er bra å spille sammen med guttene, sier Emilie Furunes. Torsdag kveld skulle de egentlig serieåpne, men motstanderne fra Lånke meldte forfall. Dermed ble det internkamp i Hegrahallen.

God løsning

– Vi hadde totalt tre lag i fjor for årgangene født 2003 og 2004, men i sum var det litt for få spillere. Denne sesongen hadde ikke spillerne født i 2003 lenger noe tilbud hos oss, men nå har vi med to overårige på hvert sitt lag i 14-årsklassen. Alle disse ungdommene har trent mye sammen helt siden de var sju år gamle. De ønsket mest av alt å få fortsette å spille håndball i Hegra. Det å få være i lag med vennene sine betyr mer enn det å «bare» spille håndball, sier Kristin Verket.

Hun er både trener for 14-årslagene og leder i Hegras håndballavdeling, og er strålende fornøyd med løsningen som gjør at Hegra stiller med to lag i gutteserien.

– Vi er veldig glad for at vi gikk for denne løsningen med blanding av jenter og gutter, for dette er ungdom som trives sammen og har et godt samhold. Frafallet blant ungdom innen idrett er stort. Det er viktig å lytte til hva ungdommen ønsker, og at det legges til rette for at vi kan opprettholde lag også i bygdene. Vi må ha et smidig reglement som muliggjør dette. Uten det, vil frafallet bli enda større. For oss er det å ha håndballag der ungdommen trives, viktigere enn hvilke resultater de oppnår. Det er også viktig å ha ei godt fungerende foreldregruppe som stiller opp for ungdommen sin, og det har denne gjengen, sier Verket som trener gjengen sammen med Mia Berg Fornes.

Sparket i gang sesongen

Hegra har hatt et stort oppsving på håndballfronten de seneste årene. I år har klubben ti lag i årets seriespill og tre årskull med i minihåndball.

– Vi er absolutt en håndballklubb i vekst. Klubbens satsingsområde i år er en av Norges Håndballforbunds verdier; begeistring. Dette jobber vi nå med på alle nivåer i klubben. Det var blant annet viktig da vi fredag hadde kickoff i Hegrahallen for over 60 yngre spillere i alder 10-15 år med fokus på teambuilding på tvers av lagene. Lagledere og trenere var også med på både felles joggetur og pizza i klubbhuset, sier håndballeder Kristin Verket.

Minnet ildsjel

I forbindelse med tre håndballkamper i Hegrahallen forrige torsdag ble det også arrangert en stemningsfull minnemarkering over Eva Stensholm. Hun var en av de virkelig store ildsjelene i håndballavdelingen i Hegra før hun gikk bort tidligere i høst.

– Eva var aktiv i håndballmiljøet i Hegra IL størsteparten av sitt liv, først som utøver, og siden som både dommer, trener og som leder og i andre styreverv. Hennes innsats og engasjement har vært av stor betydning for utvikling av håndballmiljøet i Hegra. Vi er svært glade for å ha hatt Eva med oss på laget, sier Kristin Verket.