Jon G. Hofstad ble årets døråpner

Han var mannen som var den aller viktigste for å få Landsskytterstevnet til Stjørdal. Derfor gikk prisen som årets døråpner til Jon G. Hofstad, post mortem. Hofstad døde før Landsskytterstevnet ble arrangert i år.

Det var under Forsprangkonferansen onsdag kveld at prisen til årets døråpner ble delt ut. Her er grunnen for at prisen som årets døråpner ble tildelt Jon G. Hofstad post mortem:

«Årets Døråpner har hatt en over 50 år lang karriere som utøver og organisasjonsmenneske. Han var en av Trøndelags fremste utøvere i sin tid, og har seire både på nasjonalt og nordisk nivå.

Han startet på 70-tallet målrettet rekrutteringsarbeid i eget lag, og dette har resultert i utallige regionale mesterskap til de unge utøverne, i tillegg til Norgesmesterskap, Nordiske mesterskap og deltakelse i EM og VM.

Som tillitsvalgt var han i en årrekke leder i eget lag, deretter på regionalt nivå, og også i to perioder medlem av sentralstyret i organisasjonen.

Han har lagt ned en usedvanlig dugnadsinnsats innen arrangement av utallige konkurranser på alle nivå fra lagsnivå til NM.

Størst ettervirkning har nok innsatsen for bygging og vedlikehold av den nye sentralbanen på 70-tallet hatt. Den har nå vært til stor nytte for hele bevegelsen i over 40 år.

Han har gjennom den lange karrieren knyttet kontakter over hele landet. Hans væremåte og den respekten han har oppnådd var av avgjørende verdi da han så at Frigården var en egnet arena for de store begivenheter, og dermed klarte å få flertall i Skyttertinget for Stjørdals søknad om å få arrangere Landsskytterstevnet i 2018.

Fra svært mange hold, også offisielt, er årets Landsskytterstevne blitt betegnet som det beste noensinne, noe som hele kommunen skal være stolt av.

Landsskytterstevnet er det største arrangement gjennomført noen gang i Stjørdal, og med de tilbakemeldinger kommunen og arrangør har fått, kan vi fastslå at dette er et referansearrangement som ligger høyt på «CV-oversikten» for arrangørbyen Stjørdal.

LS 2018 vil med sin suksess, opplevd av tilreisende fra hele landet, være en døråpner for nye store arrangement i Stjørdal.

Tildelingen av LS ble også en døråpner for ny arenautvikling i Stjørdal. LS 2018 utløste betydelige midler fra bl.a. kommune og fylkeskommune som gjorde at VM rallycross og landbruksmessa Agrisjå fikk videreutviklet fantastiske areal på Frigården til sine arrangement, likeså Forsvaret til sin virksomhet.

Dessverre døde Jon G. Hofstad før han fikk se det vellykkede arrangementet i havn.»

Det var enken etter Jon G. Hofstad, Randi Hofstad, som mottok prisen.

Juryen for årets døråpner-prisen har bestått av ordfører Ivar Vigdenes, daglig leder Jon Uthus i Stjørdal Næringsforum og reiselivsdirektør Tanja Holmen i Visit Trondheim.