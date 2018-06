Jubelen stilnet på overtid av overtida

Stjørdals-Blink ledet 3-2 da 90 minutter var spilt. Tilleggstiden var minimum tre minutter og 93 minutter og sju sekunder headet Våleranga 2 inn utligningen.

Dagens 2. divisjonskamp mellom Stjørdals-Blink og Vålerenga 2 ble et drama uten like. Kanonåpning av Stjørdals-Blink da Marius Augdal satte inn 1-0 etter bare to minutter, men så snudde Vålerenga 2 til 2-1. Innimellom der brant Sondre Hopmark Stokke et straffespark. Men to praktfulle hodestøt sendte Blink i føringen igjen. Først ved Hopmark Stokke etter et perfekt Jørgen Sollihaug-innlegg, og deretter midtstopper Bjørnar Hove på corner.

Vålerenga 2 pøste på framover etter denne scoringen, og Blink ble spilt lavere og lavere. De klarte imidlertid å holde ut helt til 93 minutter var passert. Da kom et langt innlegg, keeper Jørgen Vordal feilberegnet noe og på bakre stolpe headet nigerianeren Peter Godly Michael inn 3-3. 20-åringen signerte for Vålerenga før denne sesongen, og i dag viste han iallfall sin verdi for toerlaget til klubben.