Jubileumsutstilling i Kimen

Klokken 12 i dag åpnet Stjørdal Kunstforening sin jubileumsutstilling med 23 gjestekunstnere i Kimen kulturhus.

Sidsel Schønberg og styret har hatt en jury i arbeid med å velge ut de til sammen 26 kunstverkene. Totalt ble 180 arbeider sendt inn fra 60 kunstnere. Juryen på tre personer presenterer nå kunst i både grafikk, maleri, fotografi og skulptur. Det er kunstnere fra norske kunstforeninger som bidrar til utstillingen.

Under åpningen i Kimen spilte Autumn Leaves nydelige toner før Marit Schønberg ønsket velkommen og ga ordet videre til ordfører Ivar Vigdenes. Ordføreren gratulerte med 30 år og slapp nyheten om at Stjørdal kommune nå oppretter en kunstfaglig stilling, og at kommunen fremover vil løfte kunst høyere på dagsorden.

– Vi har fått til en stor variasjon som nå presenteres under Byfestdagene og utover i august. Velkommen til vår nye utstilling, sier Sidsel Schønberg og den lokale kunstforeningen som nå markerer 30 år i Stjørdal.