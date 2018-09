Vill jubel for opprykk

Sist oppdatert 21/09/2018 kl 22:08

Med seier 7-1 over Levangerstudentene er Fram klare for spill i 4. divisjon neste sesong.

Fram hadde stålkontroll da de sikret opprykket fra årets 5. divisjon fredag kveld. Kampen mot Levangerstudentene ble aldri særlig spennende. 23 minutter ut i kampen hadde Fram scoret tre mål ved Kasper Lie, Stian Stokke og John Valstad. Før pause var Valstad frampå ytterligere en gang.

Andreomgangen ble en transportetappe for Skatvals-laget som puttet inn ytterligere tre mål før Levangerstudentene fikk kveldens trøstemål. Sondre Lauvås scoret 5-0, Kasper Lie laget 6-0 med sitt andre for kvelden og John Valstad scoret sitt tredje, alle etter corner, til 7-0.

Dermed er Fram sikret opprykket to runder før slutt i 5. divisjon. Det gjør at neste fredags lokaloppgjør «bare» blir et prestisjeoppgjør mellom 5. divisjons desidert to beste lag i år.

Frams lag mot Levangerstudentene: Espen Brevik, Petter Sandvik, August Arnstad, Ivar Røstad Augdal, Tor Erik Enget, Kasper Lie, Oskar Leirvik Olsen, Bjørn Arild Enget, John Valstad, Anders Holmen, Stian Hopmark Stokke, Stefan Eggan, Karsten Larsen Hammer og Sondre Lauvås.