Jul med Wenche og Are

– Wenche Myhre har et godt forhold til Stjørdal etter sin opptreden på Øyanmoen Sankthansaften 23. juni i 1964, forteller Are Hembre som er glad for å ha artisten med også på årets julekonsert i Hell Amfi på Scandic Hell Hotell søndag 16. desember.

– Wenche Myhre har et nært forhold til Stjørdal også av rent personlige grunner. For under konserten på Øyanmoen spilte hennes far Kjell på trekkspill. Og nettopp bildet av Wenche og hennes far fra Øyanmoen er et av de få bildene hun har sammen med sin far på scenen, forteller Are som lover en julekonsert i ny drakt.

Både gamle og nye innslag

– Noen innslag er nærmest hellige. Men ellers blir det mye fornyelse, sier Are som har lovet Wenche Myhre et gjensyn med unge artister som hun satte stor pris på å møte i fjor: Operakoret. De stiller opp som korister og med soloinnslag.

Dette er niende gang Are Hembre arrangerer julekonsert siden debuten i 2010 med «Christmas in Hell». I løpet av disse årene har Are hatt gleden av å samarbeide med en lang rekke gode artister som han har presentert til glede for stjørdalingene.

Samtidig har han hatt et nært samarbeid med Stjørdals mange dyktige musikere som stiller opp til ny dyst nå i desember. Are har også hatt et nært samarbeid med orkesterleder Trond Hustad helt siden han begynte å synge på heltid i 2008. Mange lokale musikere er også gjengangere.

– Jul handler om tradisjoner

– Hva vil prege årets julekonsert?

– For meg handler jul om tradisjoner. Norge har utviklet en tradisjon for julekonserter der mange melodier er kjente og kjære gjengangere. Vi vil også forsyne oss av denne menyen. Men vi vil også krydre forestillingen med nytt repertoar som publikum får møte under konserten.

– Når starter billettsalget?

– Det starter nå på lørdag klokken 10.00 på Ticketmaster, sier Are som ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til god julestemning i Hell Amfi tredje søndag i advent 16. desember.