Jul med Wenche

En sprudlende opplagt Wenche Myhre begeistret Hell Arena som svarte med trampeklapp da hun for 2. år på rad stilte opp på «Christmas in Hell» i regi av Are Hembre som innledet konserten med «O helga natt». Han var stolt over å presentere konseptet for 9. gang.

Ved siden av Wenche Myhre hadde han med seg noen andre overraskelser som 16 år gamle Ingrid V. Digre fra Sokndal, korsangerne Kathrine og Therese, og sangeren Thomas Løseth. Både Ingrid og Thomas hadde solonummer ved siden av duetter sammen med Are.

Wenche Myhre opptrådte i to avdelinger. Hun startet med en julemedley av velkjente låter for «Vinter og sne», sangen fra VM på ski i Oslo i 1966. Operaskolen er et fast innslag som fikk utfolde seg sammen med Wenche Myhre i avdeling to.

Vi fikk også høre «Nordnorsk julesalme» av Operaskolen i selskap med Are. Wenche Myhre kan alt om å gripe en forsamling for løftet stemningen med «Rocking around de X-mas tree». Wenche og Operaskolen hadde en festlig fremføring av «Feliz Navidad» før siste låt «Vi lever».

Wenche Myhre klarte på nytt å kalle fram julestemningen.