Sist oppdatert 29/11/2018 kl 11:03

Nå arrangeres det julemarked i Søndre gate. Lørdag 1. desember skal 12 utstillere ta imot publikum og kunder hos nye Søndre Kulturhjørne i samarbeid med Daba.

Det blir flere minikonserter i nylig oppussede lokaler. Korintern kommer med unge stemmer, og Operaskolen stiller med artister. For de unge arrangeres det juleverksted og slimverksted. Det er kunst & kulturagenten sammen med Daba kafé som arrangerer. Velga Bakkemyr og Maria Heimsnes er damene som drar i gang julemarkedet i år.

– Vi har fått med oss 11 utstillere i tillegg til at jeg arrangerer juleverksted for barn, sier Maria Heimsnes som er både pedagog og kunstner. Hun skaper sin kunst i hovedsak med trykk og grafisk kunst, men under julemarkedet vil også de yngste kunstnere stå i fokus.

– Det ligger an til å bli en yrende oase av både salg av julens varer, sang og juleverksted i lokalene som nå har fått navnet Søndre Kulturhjørne, forklarer Velga og Maria. Etter åpning klokken 11 skal Korintern synge markedet i gang klokken 12. En time senere vil Operaskolen by på kulturinnslag før Maja Dahl inntar scenen i 14-tiden.

– Hvor lenge holder markedet åpent?

– Vi håper å ha åpent i flere timer frem til klokken 18 denne lørdagen. Blant utstillerne blir det solgt kunst, klær, julekort, treartikler fra Hell, og på markedet finner man flere gode julegavetips. Kafeen og spisestedet Daba blir åpent hele dagen. Her kan man sette seg nedpå og innta et måltid mens barn eller barnebarn besøker nabolokalene med marked og juleverksted, sier de to blant arrangørene Maria og Velga.

Lørdag 1. desember er 12 utstillere klare til å ta imot både familier og enkeltpersoner som vil møte adventstiden på tidenes første julemarked i Søndre gate.