Julemartna på museet

Sist oppdatert 27/11/2018 kl 12:20

Selbu Bygdekvinnelag er hovedarrangør når Julemartnan arrangeres for sjette gang på Selbu museum.

Den gamle prestegården gir en fin ramme rundt martnan. Første søndag i advent kommer minst 32 utstillere som byr på julemat og tradisjonsvarer. Lag, foreninger og enkeltpersoner setter opp sine boder på tunet utenfor presteboligen som ble bygd i 1745.

Bygdekvinnelaget er sentrale for å løfte arrangementet. Liv Grøtte leder arbeidet og to andre sentrale i planleggingen er Lisbeth Norbye fra bygdekvinnelaget og Marit Drivvold fra Selbu Husflidslag.

En tradisjon

– Vi er godt i gang med å skape en tradisjon med denne julemartnan. Det er fint at så mange ønsker å være med. Vi setter noen krav til både tradisjon, kvalitet og utvalg, sier Liv Grøtte. Nytt av i år er at stabburet også tas i bruk. 4H får tildelt buret, og martnan byr på salg av julebakst, julenek, flatbrød, kjøttprodukter, fiskemat, garvede ullskinn fra villsau, strikkevarer i mange varianter, trevarer og sjokolade, for å nevne noe.

Når den tradisjonelle julemartnan starter, er dette gjerne starten på ventetida mot jul for de fleste. Første søndag i advent skal de første lysene tennes. Da åpnes også bodene fra klokken 12.00. Museet og den gamle prestegården med verdens største selbuvott, et piano fra familien Birch og en fin utstilling av grytekluter, og mye mer kan oppleves. Det blir åpent museum med omvisning og museumsbutikk.

Sledetur med hest

– Hva får publikum oppleve denne dagen?

– Det meste vil foregå ute på tunet. Vi får besøk av felebyggerlaget som vil spille for oss. Lasskjørerlaget ankommer med hester og tilbyr sledetur med hest. Selbu og Tydal historielag vil selge historiebladet Jul i Neadalen. Drakstendrekin med flere vil tilby produkter i strikk. Kirsten Stokke kommer med vevde åkleer og pledd av islandsgarn. Skoleelever selger ved i sekk, og fra ungdomsskolen lages det godterier for salg. Kaffe kokes ute over bål, man får kjøpt lapskaus og annen mat. I det hele tatt blir det veldig mye fint både å kjøpe og oppleve disse fire timene første søndag i advent på museet, sier Liv Grøtte fra bygdekvinnelaget i Selbu.