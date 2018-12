Julematen er ferdig

Sist uke jobbet de ansatte ved Stjørdal kommunes sentralkjøkken på spreng for å gjøre ferdig julematen til bosenter, andre institusjoner og hjemmeboende. Flere tusen retter er nå klar til servering.

– På julaften blir det servert ribbe med medisterkake, julepølse, rosenkål, saus og potet, og til dessert har vi tilberedt multekrem, forteller Eivind Christiansen.

36-åringen fra Åsen har siden august vært kjøkkensjef ved sentralkjøkkenet som holder til i vestfløyen i Fides-bygget i Stjørdal sentrum. Hver eneste dag leverer de 12-13 ansatte middagsretter til rundt 350 kunder, som kjøkkensjefen kaller gjestene sine. Den siste uken har de jobbet hardt for å gjøre unna julematen.

– Vi skal jobbe inn en uke, og på julaften kjøres den siste maten ut, forteller han.

– Får folk sprø svor på ribben julaften?

– Sprø svor er utfordringen på et institusjonskjøkken, men vi skjærer svoren av og legger den ved siden av slik at den kan tilberedes på avdelingene, sier han.

Variert julemeny

I tillegg til ribben på juleaften får brukerne servert pinnekjøtt med kålstappe lille julaften. Første juledag er det klart for et kveitemåltid mens det blir steik andre juledag. Lørdag før nyttårsaften serveres rømmegrøt på alle fat, før det er klart for kalkun med waldorfsalat og fløtesaus på nyttårsaften. På årets første dag er det igjen klart for et ribbemåltid.

– De som får mat av oss er beboere på ulike institusjoner og mennesker som bor hjemme, men som av ulike årsaker ikke har mulighet til å lage mat selv. Maten varmes opp enten på bosentrene eller i private kjøkken. Vi får mange gode tilbakemeldinger, og jeg tror de setter pris på at vi tilbereder mat med gode råvarer, sier Christiansen.

Sterk saus

Christiansen og hans medarbeidere legger flid i at gjestene skal få like god mat som dem som tilbereder selv.

– Vi har fokus på ekte mat, og skal alltid servere variert norsk mat med ekte råvarer. Vi har ingen hemmeligheter, kun vanlig mat, sier han.

Det betyr ikke at maten trenger å bli kjedelig. Som nyansatt kjøkkensjef har Christiansen tillatt seg å justere menyen av og til for å sørge for variasjon og ikke minst utfordre brukernes smaksløker.

– Vi tilberedte en gang kylling med en curry- og kokossaus, og en annen gang lagde vi en peppersaus som var like sterk som jeg liker den. Vi var usikre på mottagelsen, men folk likte en god og sterk peppersaus, sier han.

Tilsatt gass

Mange rynker nok på nesen over at julematen lages en uke før den skal fortæres, men det er det liten grunn til. De fleste kjenner til ferdigretter i butikkene, og sentralkjøkkenet benytter de samme metodene for at maten skal beholde smak og konsistens noen dager etter tilberedning.

– Vi benytter kok-kjøl-prinsippet som betyr at vi pakker maten varm og kjøler den ned til under ti grader. Vi benytter en blåsekjøle, og i løpet av halvannen time er den varme maten kommet under ti grader, sier han.

Maten blir tilsatt en gass, lik den man finner i kjøttdeigpakkene, og blir lagt i lufttette plastbokser. Dermed holder kvaliteten seg like bra i mange dager, uten at tilsetningsstoffer må tilsettes.

– Jeg har selv tatt med meg mat hjem hvor utløpsdatoen er utgått, og maten smaker akkurat like bra, sier Christiansen.

Topp moderne kjøkken

Sentralkjøkkenet ble offisielt åpnet i juni, og holder til vestfløyen på Fides-bygget. Både pakkeri og selve kjøkkenet er plassert i andre etasje. Alle fasiliteter er på plass for at de ansatte skal håndtere mat på aller beste vis.

– Kjøkkenet er topp moderne, og for meg er det en drøm å komme hit, sier Christiansen, som i åtte år var ansatt på kjøkkenet ved Scandic Hell.

Sentralkjøkkenet er dimensjonert for å øke kapasiteten.

– Dette er bygd med tanke på fremtiden. Vi kan uten videre doble produksjonen. Det er også plass til at flere kan jobbe her, hvis behovet skulle oppstå, sier han.

Kaster ikke mat

Fokus på god og ernæringsriktig kost er viktig på sentralkjøkkenet, men de er også nøye på å benytte all mat de bestiller. Å kaste mat er ikke noe alternativ.

– Etter hver uke går vi over ser hva som er igjen, men det er nesten ingen ting. Vi benytter fellesskapets midler, og folk skal vite at vi har stort fokus på å redusere matsvinn. Samtidig bruker vi lite tid på det ettersom våre rutiner er så gode. Vi har flinke medarbeidere her på kjøkkenet, sier Christiansen.

Noen av de ansatte har ansvaret for veiing og pakking av maten som skal ut til brukerne.

– Hver eneste porsjon blir veid, slik at alle skal få nok mat. Vi bruker nesten like mye tid på pakking som på å lage mat, sier han.