Julestemning på jernbanestasjonen

Sist oppdatert 30/11/2018 kl 21:40

Det lages skikkelig tradisjonshåndverk hos Åsenvøgga på togstasjonen i Åsen.

De lager salgsgjenstander hele året, og nå er det selvfølgelig fokus på advent og jul hos Åsenvøgga. Strikkepinnene går bokstavelig talt varme, og damene har nesten ikke tid til å legge bort strikketøyet. Forberedelsene til jul har pågått lenge, og stasjonen i Åsen har mye godt håndverk å tilby sine kunder. Kari Vedul og Anne Marie Hegge er to ivrige strikkere på «Vøgga» i åsen.

Julepynt og julekaker

– Vi har håndverksutsalg hele året, men når det nærmer seg advent bruser det litt ekstra i fjøra, sier damene som også selger hønseegg blant julekaker og flatbrød. Humøret er på topp og de små, muntre slagferdige kommentarene skaper ytterligere stemning på jernbanestasjonen. Ingen stasjonsmester var å se, men desto mer produkter av fin kvalitet.

– Etterspør kundene de gode gamle tradisjonene innen håndverk?

– Det ser ut til at strikkeprodukter, heklede duker, løpere, nisser av strikk og gensere i ulike mønster holder bra popularitet. Vi selger jevnt av dette hele året, men nå mot advent fyller vi på med ekstra mye pent av artikler som kan bli julegaver, sier Anne Marie og Kari. Inn døra, fra kulden til varmen, kommer Dagny Rognhaug. Som aktiv i daglig drift hos Åsenvøgga har hun all grunn til å være fornøyd med utsalget, og tilbakemeldingene fra kundene er gode.

Kunder kommer med toget

– Noen kunder kommer med tog som har ankomst hver time, eller de tar turen innom med eller uten bruk av bilen. Våre åpningstider er ukedager fra 10 til 16. Lørdag til 14, og fra første søndag i advent starter vi med søndagsåpent fra 12-16, sier Dagny, som vil ha dørene åpne fire søndager fremover.

En liten bruktbutikk har de også fått plass til på stasjonen. Strikkede nisser, løpere, heklede grytekluter, mye flott innen barnestrikk, sydde kjoler, Mariusgensere, ullvotter og mye fint innen treprodukter selges fra Åsenvøgga.

– Vi spanderer gløgg og gratis pepperkaker. Vi kan også nevne vår månedlige strikkekafe her på stasjonen. Siste mandag i måneden klokken 19.00 treffes vi for å strikke og slå av en prat. Da samles også mange i trivelig lag her. Velkommen til Åsenvøgga med en lun og god førjulsstemning, sier Anne Marie Hegge, Dagny Rognhaug og Kari Vedul.