June fikk drømmerollen

Sist oppdatert 19/11/2018 kl 12:17

June Straume Strand (11) fra Stjørdal kom gjennom nåløyet og ble valgt til å spille i musikalen Sound of Music som har oppsetning på Kimen kulturhus i mars neste år.

– På audition måtte vi vise at vi kunne prate høyt og har sangstemme. Vi måtte også vise at vi kunne danse og være skuespillere, sier June Straume Strand som var blant 60 barn som prøvde seg på audition for snart to måneder siden.

Hun ble godt forberedt av mamma, Ragna Straume, på at det var liten sjanse for å bli valgt ut.

– Det synes jeg hun taklet så bra: «Jaja, blir jeg ikke med, så blir jeg ikke med, men det er kjempeartig om jeg blir med», sier Ragna Straume.

To uker etter fikk June rollen. Nå øver hun på manuset sammen med mor.

Skuespillerspire

– Hvem spiller du?

– Brigitta von Trapp. Vi er to som spiller henne, sier June Straume Strand om rollen som nok har flest replikker.

– Brigitta er en syrlig unge som kan være veldig frekk. Og i starten er hun er ikke spesielt glad i guvernanten, altså barnepiken. Men alle barna blir glad i henne.

Sound of Music handler om den klosterutdannede, foreldreløse Maria Rainer, som blir guvernante for enkemannen kaptein Georg von Trapp sine syv barn.

– Hvorfor ville du bli med?

– Jeg synes det er gøy å synge og være skuespiller, sier June Straume Strand som kjenner to av de andre skuespillerne. – Det er skuespiller jeg har lyst til å bli.

Faste øvelser

Foreldre med unger som er medlem av Kulturskolen mottok e-post om å kunne melde seg på.

– De måtte skrive hva de er med på, og June spiller trompet og gikk på sang i fjor, sier Ragna Straume.

Skuespillerne begynner snart å øve sammen, med faste øvelser i februar.

– Er du med på noe annet, June, slik at det kan bli litt travelt?

– Ja, bortsett fra trompet, er jeg med på håndball, fotball og turn. Operalederne sa det er viktig at vi prioriterer øving av skuespillet slik at vi blir gode nok, sier June Straume Strand som har gått igjennom manuset én gang med resten av skuespillerne.

– Vi har også hatt en hel dag med sang og blitt kjent med hverandre, sier den unge skuespillerspiren.