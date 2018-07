«Junior» med gammel hobby

Med en gjennomsnittsalder på godt over 75 år legger ikke medlemmene skjul på at Stjørdal Frimerkeklubb snart dør ut. Men «jyplingen» Ove Holme på 48 har blitt helt hekta.

– Jeg begynte for fullt i fjor. Det er knallartig, sier Ove Holme. 48-åringen skiller seg ut i forsamlingen som tropper opp annenhver mandag i restauranten ved museet. For her er det godt voksne menn, der mange har rundet 70 år for en god del år siden, som bruker falkeblikket der de blar gjennom albumene som er lagt fram.

Alle gutters hobby

Tusenvis av frimerker ligger i albumene. For noen tiår siden var dette hobbyen til alle gutter.

– Vi skrev bilnummer og vi samlet på frimerker. Alle guttene holdet på det mens vi var yngre. Det sier Jan Woldhaug.

– Men det er få damer i denne klubben?

– Jentene drev med andre ting, blant annet glansbilder og servietter. Frimerker var en guttegreie, sier Woldhaug.

Han er en av ringrevene, og styremedlem i Stjørdal Frimerkeklubb. Woldhaug forteller at hjemme er peisestua fylt opp med frimerker i et antall av hundretusener eller millioner.

– Norge-samlingen min begynner å bli ganske bra. Nå for tiden har jeg prioritert å samle merker fra Norge, Sverige og Tyskland, pluss at jeg samler på stempler, sier Woldhaug.

Gransking

Brillene løftes, settes på nesen igjen, og blikket fokuserer. Utlagt på bordet helt framme i kafeteriaen ligger nemlig kveldens auksjonsgjenstander og gevinster. Albumer som klubben eier, og som plukkes fram til møtekveldene. For en fullstendig uvitende er det ikke så enkelt å se forskjell på de ulike merkene, men trente grundige manneblikk ser fort om det er noe av interesse. En av de litt trente, men i denne sammenhengen mest utrente, er Ove Holme. Han ble skikkelig bitt av frimerkebasillen i fjor. Nå er han i ferd med å bli en ekspert.

– Jeg hadde littegrann fra før, men det var først i fjor jeg begynte skikkelig.

– Hvorfor frimerker?

Ove Holme flirer. Noe han gjør ofte og temmelig høylydt. «Junior» og latteren hans skaper ekstra stemning i Stjørdal Frimerkeklubb.

– Det var egentlig litt tilfeldig at jeg begynte å samle på frimerker, men jeg er en samlemann, forklarer Holme.

Nå har han funnet tonen med frimerkeklubbens medlemmer og til tross for en lett aldrende forsamling er det topp å være med i følge «junior».

– Det sosiale er veldig bra. Det er råartig å være med på klubbkveldene, sier Ove Holme.

Eget frimerkerom

Frimerke-ferskingen startet i hjemlandet da han skulle bygge opp sin samling. Land for land øker samlingen, og så langt har han tatt peiling på å skaffe seg frimerker fra Norge, Finland, Island, Danmark og Sverige, men nå har han også begynt å løfte blikket ut av Norden.

– Jeg har startet med Irland nå, så det eter på seg, sier Ove Holme.

På hobbyrommet hjemme sorterer og kjøper han frimerker. Frimerkesider på internett saumfares og nye ladninger lander ofte hjemme hos Holme. I tillegg er han aktiv på den faste auksjonen på klubbkveldene.

– Jeg må jo kjøpe meg opp litt, sier han og flirer godt hørbart igjen.

Jubileum for siste gang?

Stjørdal Frimerkeklubb fyller 40 år den 16. oktober i år.

– Det blir sikkert det siste jubileet til klubben, antyder Jan Woldhaug. – Det blir iallfall mitt siste vil jeg tro.

– Vi feirer 40-årsdagen med en festaften fredag 19. oktober. Da blir det servering og underholdning, forteller Säde Rotås, som er noe så sjeldent som en kvinnelig leder av en frimerkeklubb.

Hun har full kontroll på herrene i klubben og ikke minst på klubbens virksomhet.

– Joda, det går da stort sett greit det, sier Rotås, før hun overlater scenen til klubbens faste auksjonarius, Rolf Gjertsen, som styrer klubbkveldenes høydepunkt. Her kan det gjøres et kupp, eller det kan bygges opp nye samlinger.