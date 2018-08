Kafé i Gata stenger dørene

Mandag slås Smile Café Gata AS konkurs. Det betyr at dørene i kaféen midt i Gågata stenges for godt lørdag.

– Dessverre er inntjeningen for dårlig. Vi har hatt framgang helt siden vi startet, men framgangen kommer ikke fort nok, sier daglig leder Åse Gresseth. Hun eier 50 prosent av aksjeselskapet, mens hennes søster Eva-Lill Rønsåsbjørg eier den andre halvparten. Begge to har jobbet ved kaféen. Også fire ansatte i temmelig små stillinger mister nå arbeidsplassene sine.

Blandede følelser

Det er manglende innbetaling av moms på 120.000 kroner som gjør at selskapet går konkurs. De har tidligere jobbet knallhardt med å finne løsninger for å unngå konkurs, men det er ikke aktuelt nå.

– Nei, vi har landet på at dette nå må bli utfallet, sier Gresseth.

– Hvordan blir det å stenge dørene for godt lørdag ettermiddag?

– Det blir med litt blandede følelser. Selvsagt blir det litt trasig, men det blir på en måte også greit. Det er jo synd at det ikke blir kafé her lenger, for jeg tror nok ikke det finnes noe lokale i Stjørdal sentrum med mer varme og sjel enn våre lokaler. Det har kundene også sagt; at det er en veldig rolig og behagelig atmosfære hos oss, sier Åse Gresseth.

Taper en del

Aksjeselskapet Smile Café Gata AS ble etablert 2. august i 2016. Regnskapstallene for fjoråret viser et underskudd på ganske nøyaktig 400.000 kroner av en omsetning på snaut 1,6 millioner kroner.

– Betyr dette store økonomiske tap for dere eiere?

– Det er klart vi taper en del. Aksjekapitalen er tapt og det samme er midler som jeg skjøt inn i selskapet for å berge det tidligere, sier Gresseth, som er både daglig leder og styreleder. Hun legger ikke skjul på at det har vært tøft å drive kafé i Kjøpmannsgata, ikke minst med tanke på husleien.

– Joda, det er en høy husleie, og vi måtte selge mange kaffekopper for å betale den. Men det er ikke bare husleien som gjør at vi må stenge.

Adskilt fra Sjøsiden

Hun understreker at selskapet på alle måter er helt adskilt fra Smile Café og Catering på Sjøsiden. Også der eier Åse Gresseth halvparten av aksjene, men dette selskapet er ikke berørt av konkursen i Gågata. Nå blir hun å finne i lokalene på Sjøsiden.

– Nå har jeg jobbet 70 prosent på Sjøsiden og 70 prosent i Gata, så nå blir det bare Sjøsiden for min del framover. Også Eva-Lill har fått seg ny jobb, iallfall delvis, sier Åse Gresseth.

– Du har ingen planer om å åpne noen ny kafé i sentrum?

– Det blir ikke med det første nei, sier hun, og antyder vel at det antakelig ikke blir aktuelt på lang, lang tid.