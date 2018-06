Sist oppdatert 07/06/2018 kl 22:38

Vinnerne av eldreprisen i Stjørdal kommune har tidligere måtte gi bort premien. De kommende vinnerne kan beholde prispengene selv.

Det er eldrerådet i kommunen som har tatt grep og ønsker å endre kravet om at prisbeløpet må gis videre til formål for eldre i Stjørdal kommune.

LES OGSÅ: ARTIG DA «ARTI LÆLL» FIKK ELDREPRISEN!

– Eldrerådet ønsker at prisvinner skal kunne ha mulighet til å beholde prisen selv og ha mulighet til å bruke prispengene i det arbeidet man har gjort, og gjør, for eldre i Stjørdal kommune. Prisvinner står derfor fritt til å beholde pengene selv eller å gi de videre til andre formål for eldre i Stjørdal kommune, mener eldrerådet.

Rådmannen er fullstendig enig i dette, og foreslår at politikerne endrer tildelingskriteriene slik eldrerådet ønsker.

Følgende er tidligere vinnere av eldreprisen:

2001: Reidar Korstad

2002: Harald Vinge

2003: Kaare Børstad

2004: Stjørdal Pensjonistkor

2005: Sigrid Værnesbranden

2006: Ragnhild Lillebo

2007: Stjørdal Lions Club

2008: Sanitetsforeningene «Bygden» og «Halsen»

2009: Leif Granmo

2010: Oddrun Kvam og Ingrid Eikeland

2011: Toril Sandvik

2012: Torsdagsklubben

2013: Fagforbundets pensjonistutvalg

2014: Rebekka loge 83 Sancta Margaretha

2015: Sanggruppen ved Lånke bosenter

2016: Stjørdal Seniorforum

2017: «Arti Læll»