Kan bli årets tømrerlærling

Sist oppdatert 22/10/2018 kl 12:13

19-åringen Jørgen Berg Fornes er en av seks finalister når årets beste tømrerlærling skal kåres.

– Det blir en liten forsmak på fagprøven. Forskjellen er at her blir det fullt av publikum. Det sies at det kommer til å være cirka 35.000 besøkende der.

Jørgen Berg Fornes (19) er en sindig og rolig lærling hos Byggmester Iver R. Gresseth. Sammen med gode kolleger er han i ferd med å fullføre utvidelsen ved Hjelseng Gård. Samtidig tenker han en del på det som skal skje på Hellerud i Oslo neste uke.

– Det var litt tilfeldig egentlig. Jeg fikk spørsmål fra opplæringskontoret om jeg kunne være interessert. Da tenkte jeg at jeg ikke hadde noe der å gjøre, men likevel sa jeg ja. Da vi var på firmatur i Spania i sommer fikk jeg beskjed om at jeg var plukket ut, sier Jørgen Berg Fornes.

To døgn på oppgaven

Etter oppmøte mandag starter selve konkurransen tirsdag morgen klokka 8.30.

– Da får vi oppgaven. Så skal vi være ferdig til klokka 11.45 på torsdag, sier Berg Fornes.

– Hva tror du oppgaven blir?

– Det har jeg egentlig ikke peiling på. For to år siden fikk de i oppdrag å bygge ei bu med værvegg og tak.

– Det fikser vel du også om det blir samme oppgave?

– Tja, jo jeg tror da det, men det blir sikkert noe annet.

Stortrives

Han har gått sine to år ved Ole Vig videregående skole. Da han gikk i 10. klassen på ungdomsskolen var han utplassert i tre uker hos Brødrene Hofstad, og etterpå var han også delvis utplassert der. Da han var ferdig med sine to år på skolebenken ble det imidlertid hos Byggmester Iver R. Gresseth han startet som lærling.

– Det første året har gått utrolig fort. Jeg stortrives med gode kolleger som jeg lærer mye av og så får jeg ganske mye ansvar. Ja, jeg har nok valgt det rette yrket, bekrefter Jørgen Berg Fornes.

– Hva skjer etter lærlingetiden?

– Ja, si det. Jeg har jo et håp om å få fortsette her. Uansett ser jeg for meg å jobbe som snekker i en god del år, så får vi se. Det finnes mange muligheter i den her bransjen også, sier Berg Fornes, som neste uke kan bli noe så bra som årets tømrerlærling i Norge.

Sjefsskryt

Den unge NM-finalisten er ikke den som prater høyest om seg selv, men fra sjefen er skussmålet utelukkende positivt.

– Jørgen er pliktoppfyllende, nøyaktig, nysgjerrig på yrket, har masse stå på-vilje, er veldig praktisk anlagt, lærevillig, sunne holdninger og interesser, skryter Jon Helge Gresseth som er daglig leder i bedriften Byggmester Iver R. Gresseth AS.

Bakgrunnen til unge Berg Fornes og hans interesser og engasjement er også positive ifølge Gresseth.

– Han kommer fra gård. Vi har alltid god erfaring med å ha lærlinger som er oppvokst på gård, da er de vant til å ta i ett tak, sier Jon Helge Gresseth.