Sist oppdatert 01/12/2018 kl 18:45

– Det forebyggende arbeidet kan ha reddet liv langs veiene, sier Tore Skjervold, som var med og startet refleksaksjonen for 44 år siden.

Refleksaksjonen i Stjørdal markerte nylig forebyggende arbeid blant skoleelever i 2. klasse. Det er bare få uker siden refleksaksjonen hadde med seg over 200 elever med foresatte på Lånkebanen. Der fikk elevene lære om hvor viktig det er å bruke refleks i mørket. For å drive dette forebyggende arbeidet, legger frivillige ned mye arbeid i både finansiering og planlegging.

Hedret bussjåfører

Komiteen bak refleksaksjonen ga heder til sjåførene fra Nettbuss som stilte busser og sjåfører frivillig til formålet på Lånkebanen. Johan Kristoffersen, Gerda Vik, Magnar Lillemo, Annette Tollefsen Jensen og Tore Skjervold utgjør komiteen for refleksaksjonen som hadde sin start året 1974.

– Jeg var den gang trafikklærer og fant raskt ut at informasjon om bruk av refleks var viktig. Det forsterket seg etter å ha sett effektene med bruk av refleks i mørket, sa Tore Skjervold som i mange år arbeidet på trafikkstasjonen hos Statens vegvesen. Mange frivillige har gjennom årene støttet opp om refleksaksjonen. Spesielt er deltakelsen med busser og sjåfører fra Nettbuss viktig i det forebyggende arbeidet.

Kristoffersen Bil stilte lokaler til rådighet

Johan Kristoffersen ga i bilhuset på Tangmoen mikrofonen til Tore Skjervold. Han ønsket å takke og hedre sjåførene fra Nettbuss som hvert år sammen med flere stiller opp på fritiden for å gjennomføre refleksaksjonen. Etter at kulda på Frigården var glemt, og flere kvelder med deltakelse fra andreklasse-elever i skolene var tilbakelagt denne høsten, var det klart for å trekke inn i varmen for et godt måltid og litt musikalske overraskelser.

Bilhuset hos Kristoffersen Bil ble stilt til rådighet for kvelden. Etter en varmrett dukket Blåhåmmårn Toraderlag fra Elvran overraskende opp med musikerne Jon Amdal, Ivar Evenås, Pelle Nordli, Reidar Kulseth, Arnfinn Fleischer, Torild Vilvang og Oddbjørn Skei. De skapte fin stemning med reinlender og vals. Så ble det utdelt blomster til sjåførene fra Nettbuss.

Sammen om arbeidet for barna

MA, NAF, Gjensidige, Lions, Hell catering og Nettbuss er sammen med flere med på å gjøre disse refleksaksjonene mulig. Gjennom 44 år har mange lang erfaring med å delta. Tore Johansen og Tore Stamnes fra NAF er to av flere.

– Det er virkelig givende å kunne opplyse andreklasse-elevene om hvor viktig det er med refleksbruk. Vi stiller opp på dette hvert år. At arbeidet er nyttig hersker det liten tvil om, sier Tore Johansen og Tore Stamnes fra NAF.

Hjelpsomme damer på aksjonen hvert år er Torbjørg Kristoffersen, Sigrid Lillemo og Berit Skjervold. Fra seniorene på trafikkstasjonen har Gerda Vik ansvar for orientering blant andreklasse-elevene i NAF-sentret på Lånkebanen. Nå ble det en festkveld med heder, musikk og god mat og drikke på bilhuset. Aksjonen med praktisk opplæring i bruk av refleks fortsetter neste høst på Lånkebanen.