Kartlegger trekkfugler

Dagene 6. og 7. oktober arrangeres EuroBirdwatch i hele Europa. Da skal trekkfugler kartlegges, og på Stjørdal blir det rapportert inn trekkfugler begge dagene. Et felles arrangement legges søndag til Tangen ved Nord Universitetet.

BirdLife International er sammen med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) arrangør, og gjennomfører helga 6. og 7. oktober de europeiske fugledagene. EuroBirdwatch arrangeres for 25. år på rad. Fokuset er som vanlig trekkende fuglearter og behovet for å ivareta viktige rasteplasser langs trekkrutene.

Fuglestand på Tangen

Leder i Stjørdal Fugleforening, Per Inge Værnesbranden, forklarer at et av hovedmålene er å telle så mange individer og arter som mulig i løpet av helga, og dette skal rapporteres til www.artsobservasjoner.no, innen klokken 17.00 søndag.

NOF oppfordrer alle fugleinteresserte og andre om å være ute og observere og rapportere om hvilke trekkfugler som er i bevegelse. Observasjoner kan også rapporteres på stand ved Tangen.

– Vi har et arrangement søndag 7. oktober fra kl 10.00 til 13.00 på Tangen ved Halsøen. Da blir det oppmøte ikke langt fra gangstien på næringsområdet, utenfor bygget til Helse Midt-Norge/Nord Universitet ved Microplast-bygget. Her har vi med informasjonsmateriell om NOF, vervebrosjyrer, klistremerker og en liten fuglequiz med premiering. Det vil bli servert bålkaffe, te og kaker. Vi stiller med teleskop og kikkerter for å studere fuglene som har tilhold i Halsøen, Gråelvosen og på Langøra, sier leder Per Inge Værnesbranden.

Gode muligheter for å se fugler på nært hold

– Hvilke fugler kan folk forvente å se denne helga?

– Det er mye grågås og kortnebbgås som holder til i Stjørdal for tida, så det vil bli gode muligheter for å se dem på nært hold. Kanskje ser vi de siste tjeld som nå trekker sørover. Storskarv og gråhegre vil vi se på Langøra sammen med de største måkeartene. Det vil være flere arter ender i Halsøen. Vi håper også på noen sjeldne fugler disse to dagene under EuroBirdwatch, sier Per Inge Værnesbranden.