Kaspersen er Arbeiderpartiets ordførerkandidat

Stjørdal Arbeiderparti har valgt Jan Inge Kaspersen (37) som sin ordførerkandidat til kommunevalget neste høst.

På et representantskapsmøte torsdag kveld ble Jan Inge Kaspersen valgt som Arbeiderpartiets listetopp. Han skal dermed fylle rollen som Joar Håve hadde ved forrige valg. Ann-Inger Leirtrø (58) ble enstemmig valgt som partiets varaordførerkandidat.

– Å bli ordførerkandidat for Stjørdal Arbeiderparti er stort og jeg er rørt over støtten jeg og Ann-Inger fikk av representantskapet. Vi jobber nå med å lage et nytt program for å utvikle kommunen videre og har allerede fått mange gode forslag, sier den nyvalgte ordførerkandidaten. Nå ser han framover og er klar for å gå i gang med valgkamp.

– Jeg gleder meg til å være med å bygge laget, som sammen med meg og Ann-Inger skal sørge for å utnytte de store potensialene vi har i Stjørdal. Dette skal vi gjøre sammen med næringslivet og frivilligheten, men ikke minst sammen med de ansatte i kommunen som sitter på en enorm kompetanse og ideer for hvordan tjenestene kan utvikles videre, sier Jan Inge Kaspersen.

Kaspersen og Leirtrø ble klappet til topps på Arbeiderparti-lista torsdag kveld.

– Jan Inge er en suveren lagspiller, og har virkelig vokst med oppgavene. Han fikk de aller beste skussmål fra alle på kveldens representantskapsmøte, og ble enstemmig valgt med akklamasjon. Han har alle forutsetninger til å bli en strålende ordfører, sier Arbeiderparti-leder i Stjørdal, Erling Weydahl.

Jan Inge Kaspersen er 37 år, men er en svært så dreven politiker. Han ble valgt inn i kommunestyret for første gang allerede i 1999, som 18-åring. Siden har han vært i kommunestyret, og siden 2007 har han vært medlem av formannskapet. Han har lang erfaring fra fylkespolitikken, og har vært i fylkestinget siden 2011. I inneværende periode ble han valgt til gruppeleder for Nord-Trøndelag Arbeiderparti i fylkestinget.

Arbeiderpartiet i Stjørdal har valgt sin ordførerkandidat rekordtidlig i år. Og det er selvsagt helt bevisst.

– Vi ønsker å starte valgkampen mye tidligere. Ved tidligere nominasjoner har vi vedtatt programmet først og nominert personene etterpå. I år besluttet årsmøtet at vi skulle nominere de to øverste på lista før sommerferien, slik at vi kan gå i gang med kampen for å vinne makten i Stjørdal, sier Erling Weydahl.