Sist oppdatert 21/11/2018 kl 21:09

En 3-seters sofa skal ha blitt kastet ut av et vindu i 2. etasje på en bolig i Stjørdal. Det meldte politiet i Trøndelag via sin Twitter-konto klokka 20.40 onsdag kveld. Hva og hvorfor dette har skjedd er foreløpig ukjent for politiet. De har rykket ut til adressen og undersøker omstendighetene rundt sofakastingen.