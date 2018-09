Kick-off for kickbokserne

Sist oppdatert 13/09/2018 kl 07:49

Over 30 møtte opp da Stjørdal Kickboxingklubb åpnet dørene for nybegynnere.

– Vi er veldig fornøyde med oppmøtet, sier hovedtrener, leder og ansvarlig for satsningsgruppen i Stjørdal Kickboxingklubb, Tom André Pettersen etter onsdagskveldens oppstart.

Stjørdal Kickboxingklubb har i utgangspunktet 20-25 plasser, men alle som møtte første kvelden fikk mulighet til å starte.

– Det var en veldig fin spredning på alder, alt fra 13 år og til noen i 40-årene. Det var også en stor andel med jenter, noe som er veldig bra for miljøet, sier Pettersen som har vært instruktør siden han startet Stjørdal Kickboxingklubb i 2003. Han har lagt merke til at kickboxing ser ut til å fenge flere og flere kvinner.

– Kickboxing gir jo veldig god fysisk trening og man lærer å forsvare seg og bli tryggere på seg selv, sier han.

Egne instruktører

Grunnkurset varer i et halvt år og består av en innføring i grunnleggende teknikk for kickboxing og boksing.

– Vi tilpasser treningene slik at de skal passe flest mulig, sier Tom Andre Pettersen.

Klubbens instruktører legger til rette for at den enkelte skal utvikle seg på en best mulig måte både fysisk og teknisk. Egne instruktører tar seg av nybegynnere som trener i en og en halv time fra klokken 19 mandag og onsdag. De videregående har fellestrening mandag, onsdag og fredag klokken 17.30-19.30.

Tom André Pettersen har selv drevet med boksing siden 1988 og kickboxing siden 2002. I to år hadde han også en stilling i Norges Kickboxingforbund som talentkoordinator. Han har ansvaret for trenerteamet. Pettersen er også hovedtrener for konkurranseutøverne og satsningsgruppen som trener sammen med videregående.

– De ivrigste hos oss trener 10-14 økter hver uke, mens de på grunnkurs ofte trener to økter, samt kanskje også noe egentrening i tillegg, sier Pettersen.

Få skader

Ifølge Tom André Pettersen er kickboxing en idrett med få skader.

– Man får god grunntrening før man eventuelt går videre til sparring eller kamp, og man er nøye på at riktig utstyr blir brukt, sier Pettersen.

I treningen benyttes boksehansker, bandasjer, tannbeskytter, susp, leggbeskyttere, fotbeskyttere, satinbukse og hodebeskytter. Klubber og forbund stiller høye krav til utstyr som benyttes under trening og i kamp.