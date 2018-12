Kilometer etter kilometer med perfekte forhold

– Takket være en fantastisk dugnadsinnsats kan vi nå tilby flotte skiforhold på Selbuskogen Skisenter med ca. en mil maskinkjørte traseer, sier styreleder Kjell Fosse.

Han forteller at snøfallet i de siste dagene har hjulpet godt på.

– Det er avgjørende at vi på Selbuskogen har asfalterte løyper som vi tidlig kan få snø på. Da hjelper det med egenprodusert snø som gir et veldig godt grunnlag for å lage traseer. Hittil har vi hatt tre produksjonsbolker med snøproduksjon, og vi fortsetter produksjonen på onsdag dersom temperaturen er gunstig. Snøproduksjonen er avhengig av minst fire kuldegrader for å være effektiv, forteller Fosse.

Styrelederen roser idrettslagene som stiller opp på dugnad for å delta i snøproduksjon.

– Det er helt avgjørende for vårt virke. Da er det produksjon døgnet rundt. Akkurat nå foregår det mye tromling ute i løypetraseene for å sikre en god såle og et godt underlag som også vil tåle mildere dager, sier Fosse.

Mandag var det juleavslutning for dugnadsgjengen.

– Vi har en fantastisk gjeng på 25-30 godt voksne personer som stiller opp og gjør en fenomenal innsats med vedlikehold av anlegget. Det gjelder både løypenett og bygningsmasse. De er helt avgjørende for driften av anlegget, sier Kjell Fosse.