Kimen blir nasjonal UKM-arena

Sist oppdatert 07/09/2018 kl 16:12

Landsmønstringen til Ungdommens Kulturmønstring (UKM) arrangeres i Kimen i 2019.

Tradisjonelt arrangeres den store UKM-finalen, der 500 kulturungdommer fra hele landet deltar, i Olavshallen i Trondheim. Nå var det planlagt utbedring av scenetepper som gjør at arrangørene måtte finne en ny arena for 2019-mønstringen, skriver adressa.no.

I ettertid viser det seg derimot at renoveringen av scenehuset i Olavshallen er utsatt til 2020, men administrasjonen i UKM Norge vurderer det slik at prosessen med å legge arrangementet i 2019 til Stjørdal nå er så godt i gang, og konseptet viser seg å være så spennende, at det likevel bør gjennomføres, skriver saksbehandler i sin innstilling til fylkesutvalget som behandler denne saken førstkommende tirsdag.

– Vi har landet på at kulturhuset Kimen og Ole Vig videregående skole i Stjørdal er to spennende bygg. De er både moderne og godt tilrettelagt for vår virksomhet med tanke på workshops, overnatting og bespisning. Dessuten er beliggenheten praktisk med nærheten til flyplassen, for det kommer jo deltagere fra hele landet, sier Torstein Siegel, daglig leder for UKM til adressa.no.

Det innebærer at Kimen blir arenaen, mens Ole Vig videregående skole blir base for overnatting og bespisning.

I følge saksframlegget til fylkesutvalget er det både arrangementsmessige, miljømessige og kostnadsmessige fordeler med å arrangere landsmønstringen i Stjørdal.

– UKM Norge gjennomførte i sommer derfor befaring og samtaler med Ole Vig videregående skole, kultursjef, kulturhuset, kulturskolen, Stjørdalshallen og ungdomsklubben Carbon. Konklusjonen er at vi kan realisere en kompakt og spennende festival som blir synlig i bybildet, får tilgang på gode arenaer både inne og ute, blir rimeligere og ikke minst kan formes av ungdommen selv. Miljøaspektet er en bonus, da alt ligger i gangavstand og festivalen derfor kan gjennomføres nesten uten bruk av motorisert transport, og dessuten ligger et steinkast fra Værnes. Til sammenligning hadde festivalen 2018 nesten 100.000 kroner i utgift til busser og interntransport mellom landsbyen på Charlottenlund og Olavshallen, skriver saksbehandleren i sin innstilling.

Tidligere har den nasjonale UKM-mønstringen vært arrangert i Trondheim med to unntak. I 2013 var Larvik vertskap og i 2017 var Sandnes arrangørsted. Nå blir det altså Stjørdal og Kimen, som tidligere har hatt fylkesmønstringen for Nord-Trøndelag. I juni neste år kommer altså noen av landets aller største kulturtalenter til Stjørdal.