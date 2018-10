Kjempepotet dukket opp

Sist oppdatert 15/10/2018 kl 08:23

Vi aner ikke om det er selburekord, trøndersk rekord, norsk rekord eller verdensrekord; men stor var iallfall poteten som dukket opp i Selbu.

Under potetplukking på gården til Toril og Per Snustad i Flaknan i Selbu åpenbarte det seg nemlig en aldri så stor potetkjempe. På bildet ser dere poteten sammen med en helt vanlig termokopp. Da den ble kontrollveid stoppet vekta på nøyaktig 724 gram. Til sammenligning kan nevnes at en «normal» potet, hvis det finnes, veier omtrent 120 gram.

Rapporter og bilder av større poteter mottas med takk.