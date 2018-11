Kjemper om kontrakt på over 5 milliarder

Sist oppdatert 09/11/2018 kl 12:40

Tre entreprenørgrupper ønsker å bygge ny E6 mellom Kvithamar og Åsen til svimlende fem milliarder kroner.

Fire entreprenørgrupperinger ble kvalifisert for konkurransen om byggingen av strekningen nordover i Trøndelag, men en trakk seg. Dette skriver Nye Veier i en pressemelding.

De tre som skal konkurrere videre om entreprisen for bygging av ny E6 Kvithamar – Åsen er:

BetonmastHæhre Anlegg AS og Dr. Ing. Aas-Jakobsen Trondheim AS.

Skanska Norge AS og Norconsult AS.

Acciona Construcción S.A. og Multiconsult Norge AS.

Veidekke Entreprenør AS og Rambøll Norge AS var også kvalifisert for å konkurrere om entreprisen, men har trukket sin deltakelse. Dermed står det tre grupperingen igjen.

– Dette gir god konkurranse om entreprisen. Vi har svært gode selskaper med som skal levere sine tilbud, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

E6-strekningen Kvithamar – Åsen er 19 kilometer lang, og omfatter blant annet Midt-Norges lengste tunnel, Forbordsfjelltunnelen som blir 7,8 kilometer lang.

– Det er et stort og krevende prosjekt. Det er derfor ekstra tilfredsstillende å se at vi har med gode tilbydere med god kompetanse og gjennomføringskraft i konkurransen, sier prosjektdirektør for Nye Veier Trøndelag, Johan Arnt Vatnan.

Det er ventet at valg av entreprenør skjer i mars 2019, og byggestart i 2020. Ny E6 Kvithamar – Åsen vil ha en kontraktsverdi på omlag 5,3 mrd. Inkludert moms. Ferdigstillelse er ventet i 2025/2026.