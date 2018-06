Kjemper om tabelltopp i øverste divisjon

Sist oppdatert 17/06/2018 kl 19:36

Stjørdals-Blinks 16-årslag kunne innta tabelltoppen, men spilte uavgjort mot Trygg/Lade. Nå lades det opp til toppkamp mot Ranheim onsdag.

Onsdag kveld kl. 20.00 på Nye Blinkbanen skal Stjørdals-Blink møte Ranheim til kamp om ledelsen før sommeren i 0. divisjon i gutter 16-serien. Dette er høyeste nivå i Trøndelag i denne årsklassen.

Før kampen leder Ranheim med 24 poeng og 25 plussmål foran Stjørdals-Blink som står med 22 poeng og 22 plussmål. Stjørdals-Blink tapte mot Ranheim i en kvalifiseringskamp for NM på vinterføre. Nå venter en dyst under sommerlige forhold.

Søndag hadde Stjørdals-Blink sjansen til å ta ledelsen på tabellen i en kamp borte mot Trygg/Lade, men den endte 3-3. Blink var klare favoritter, men Trygg/Lade tok ledelsen allerede etter fem minutters spill. Men Asle Ertsgaard Hastadklev utlignet for Stjørdals-Blink etter en halvtime.

Fem minutter etter pause tok Trygg/Lade ledelsen på nytt etter et vanskelig langskudd som duppet i mål. Stjørdals-Blink kontrollerte det meste av spillet og snudde etter hvert kampen. Jonas Stokke scoret to ganger, begge ganger etter assist fra energiske Greg Dylan Dusabe.

Så får Trygg/Lade et stjernetreff fra 17 meter mot vinkelen. Likevel tror Stjørdals-Blink på seier når Jonas Stokke fikk avslutte fra kort hold, men rett på keeper. Kampen ender 3-3.