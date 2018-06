Kjempet med storlaksen i 75 minutter

I en time og et kvarter kjempet Harry Kristoffersen for å lande denne ruggen.

En svært så fornøyd Harry Kristoffersen kunne konstatere at kampen for å lande den svære ruggen fredag var verdt hvert eneste minutt. Med sluk på stanga godt plassert i sone 4 i Stjørdalselva fikk Kristoffersen litt av et napp.

Etter 75 minutter med beinhard kamp med laksen kunne han endelig se at det var en skikkelig sværing. De vitale målene er på 13,9 kilo og den var hele en meter og elleve centimeter lang.

Det er også tatt to andre lakser på meget så brukbar størrelse i løpet av fredagen. John Håve fikk en på 9,7 kilo i sone 1, mens svenske Kent Møller snurret i land en som veide 9,5 kilo på Austkil.

