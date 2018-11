Kjøper tråkkemaskin til fire millioner

Sist oppdatert 21/11/2018 kl 15:53

Maskintråkk AS skal bytte ut en av sine tre tråkkemaskiner, og helst skulle de gjort det før NM på ski i slutten av januar.

– Anslått innkjøpspris for ny maskin er cirka 420.000 euro. Med dagens kurs betyr det cirka 4 millioner kroner eksklusiv moms, skriver styreleder Torbjørn Berg Strømstad i Maskintråkk i et brev til Meråker kommune.

Han viser i brevet til avtalen mellom Meråker kommune og Meråker videregående skole om investering og drift av løypeprepareringsmaskin. Det er de to aktørene som skal bekoste mellomlegget mellom den nye maskinen og innbyttemaskinen som er takstert til cirka 1 million kroner.

Berg Strømstad forteller at de vil kjøpe den nye maskinen så raskt pengene er på plass, og han har et håp om at den nye maskinen kan være på plass i rimelig god tid før NM-uka i Meråker.