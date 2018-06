Kjøpesenter skifter navn

Gammelt navn blir godt som nytt.

Nå blir det Hellsenteret, selvfølgelig.

Kjøpesenteret skiftet nemlig navn for rundt ti år siden fra Hellsenteret til Hell Kjøpesenter, men det ga kundene stort sett blaffen i.

– På folkemunne het det fortsatt Hellsenteret, og det har vi nå tatt konsekvensen av. Derfor går vi nå tilbake til Hellsenteret, sier Rolf Balstad, i Balstad eiendom, som er på eiersiden av kjøpesenteret.

14.-16. juni blir det storstilte re-åpningsdager på senteret, og samtidig som navneskiftet benytter eiere og butikkene anledningen til å fremstå med en helt ny profil. Dessuten har senteret nå fått en ny, oppdatert og moderne hjemmeside hvor aktiviteter og tilbud vil bli proklamert.

– Vi benytter anledningen til å brushe opp hele senteret. Vi har brukt store summer, og vi har skiftet profil, skiftet fra lyseblå til en grønnfarge på den nye logoen og vi fremstår nå renere utad. Tidligere var det en skiltjungel av en annen verden, forteller Balstad.

Millioninvesteringer

Kundene har den siste tiden opplevd at parkeringsforholdene har vært utfordrende. Grunnen har vært todelt. På den ene siden er det blitt lagt ny asfalt over hele parkeringsarealet og på tilførselsveiene. I tillegg har bensinstasjonen skiftet plass, og fremstår som en langt større og mer moderne servicestasjon for kundene.

– Eierne har det siste halve året brukt mellom seks og syv millioner kroner på utbedringene. Vi har trolig brukt enda mer på tekniske oppgraderinger i løpet av de siste fire-fem årene, og i tillegg har leietagerne selv fornyet lokalene sine, sier Balstad.

Han har stor tro på senterets fremtid.

– Vi forventet en nedgang i omsetningen etter at Torgkvartalet utvidet, men vi ligger to-tre prosent over fjoråret, noe vi er kjempefornøyde med. Vi håper kundene som har opplevd problemer med å finne parkeringsplass vil komme tilbake til oss, og vi ønsker også alle nye kunder velkommen til åpningsdagene, sier Balstad, som sammen med datteren Janet Balstad Skammelsrud har hatt regien for oppgraderingene ved senteret de siste månedene.

Helikopterslipp med godteri

Åpningsfesten starter torsdag med åpningsfest, hvor gode tilbud, omvendt auksjon, musikk og lykkehjul blir ingredienser på dagen som har fått navnet Hell’t Nytt. Fredag blir det Hell’t Rått, og butikkenes tilbud har fokuset. Blant annet blir det timestilbud hele dagen.

Lørdag 16. juni har fått navnet Hell’t Vilt, og blir den store familiedagen med gratis is, popkorn, milkshake, hoppeslott og lykkehjul. Likevel blir nok godterislippet fra helikopter eventen som sørger for de største øynene fra smårollingene.

– Leietagerne ved senteret har fått frie tøyler fra senterledelsen og eierne, og vi har vært gjennom en unik prosess. Alle rundt oss har stilt opp, og vi samarbeider blant annet med Scandic Hell Hotell, Helitrans og Fantasigården. Vi kommer også til å legge ut 180 gavekort under åpningsdagene. De har til sammen en verdi på titusenvis av kroner, sier Kjell Arntsen fra Power, som sammen med de andre butikkene og leietagerne ved Hellsenteret står bak re-åpningsfesten.