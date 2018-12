– Kjør aktsomt

– Vi står foran en tett juletrafikk og oppfordrer alle bilister om å vise stor aktsomhet på vegene uten bruk av mobil, sier lensmann Kjetil Ravlo og leder for Trafikksikkerhetsutvalget (KTU), Rune Larsen.

– Den tette juletrafikken kan sette oss på nye prøver. Når tiden blir for knapp, er det lett å begå feil. Dette kan vi unngå ved å være spesielt oppmerksomme på uforutsette hendelser og ta oss den nødvendige tid når vi kjører, sier Kjetil Ravlo som møter sin første jul som lensmann.

– Av erfaring vet vi at dette er en tid på året som har en tendens til å skape ekstra hendelser. Derfor er det viktig at hver enkelt bestemmer seg for ikke å bli involvert. Jeg håper vi kan møte julen helst uten trafikkulykker i det hele tatt, sier lensmann Kjetil Ravlo.

Han får bifall fra Rune Larsen: – Mørke med glatte veger skaper nye utfordringer. Derfor gjelder det å være veldig varsomme når vi ferdes i trafikken, sier han og minner om vegtrafikklovens § 3: Den sier at enhver skal ferdes aktpågivende og med varsomhet.

– Slå av telefonen

Lensmann Kjetil Ravlo er bekymret over den aktiver bruken av mobiltelefon under bilkjøring og poengterer:

– Statistikken viser dessverre at altfor mange ulykker har en sammenheng med mobilbruk. Tre av ti dødsulykker skyldes uoppmerksomhet og distraksjon. Det kan være et konkret arbeidsmål å slå av lyden på telefonen når vi skal ut i juletrafikken, sier lensmannen som minner om prikkbelastningen for å bruke mobil mens du kjører. Prikkene kommer i januar.

Alkohol ut av kroppen

Både lensmann Kjetil Ravlo og leder i KTU Rune Larsen ber bilistene om å være spesielt oppmerksomme i forhold til alkohol.

– Alkohol nytes gjerne i forbindelse med julefeiring. Bilistene er flinke til å vise varsomhet i forhold til alkohol. Men her vil vi spesielt peke på dagen etter. For det er lett å tro at alkoholen er ute av kroppen før den i realiteten er det. Derfor er det ingen grunn til å ta noen sjanser, men sørg for å være på den sikre siden. Det er kjedelig å miste førerkortet på grunn av en enkel liten forglemmelse. Det er utrolig flaut i vennegjengen å bli tatt for fyllekjøring, sier Kjetil Ravlo og Rune Larsen som begge fastslår:

– Førerkortet er en av våre kjæreste eiendeler! Det gir oss så mange muligheter i hverdagen. Sørg for at julefeiringen ikke går ut over førerkortet! Så vil vi benytte anledningen til å ønske alle sammen en riktig god jul og et godt nyttår i trafikksikkerhetens tegn, sier lensmann Kjetil Ravlo og leder i KTU, Rune Larsen.