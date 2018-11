– Kjør forsiktig hjem til middag

Sist oppdatert 01/11/2018 kl 13:22

Klar oppfordring fra Forsvaret og politiet i regionen om at du må ta det med ro når du skal kjøre hjem til middag om dagene.

– I det siste har Forsvaret og politiet observert mange farlige situasjoner rundt militære kjøretøy på veiene. Vi ber trafikanter om å puste med magen og huske på den viktige jobben soldatene våre gjør. Dette gjelder særlig farlige forbikjøringer som i ytterste konsekvens kan være livsfarlige. Og det gjelder ofte tungtransport. Det skriver UP-sjef Anders Sjøtrø fra Hommelvik i en pressemelding fra Forsvaret og UP

NATO-øvelsen Trident Juncture varer fram til 7. november, og aktiviteten på veiene vil enkelte steder være svært høy frem til dette. I etterkant vil aktiviteten gradvis avta når NATO frakter sitt materiell ut av landet igjen.

– Dersom du møter militære kjøretøy på veien, er det viktig å huske på at disse ikke nødvendigvis har samme kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene er helt annerledes enn for vanlige kjøretøy, skriver Sjøtrø i pressemeldingen.

Mange av deltakerne som deltar i øvelsen, kan ha utfordringer med nordiske kjøreforhold. Mange militære kjøretøy er heller ikke veldig godt egnet for vanlig vei og nordiske forhold. Forsvaret og politiet ber derfor alle bilister om å vise ekstra aktsomhet og holde god avstand til militære kolonner for å ivareta sikkerheten best mulig.

Oppfordringen fra UP-sjefen er krystallklar:

– Dersom du ser uvettig kjøring, eller det skjer en ulykke: Varsle politiet om dette. Det er nødetatene som håndterer ulykker på veiene, akkurat som de gjør resten av året. Forsvaret bistår dersom de har ressurser i området. Det viktigste du kan gjøre, er å være litt ekstra oppmerksom, litt ekstra omtenksom og litt ekstra tålmodig. Så kommer vi alle hjem til middag, skriver Anders Sjøtrø.