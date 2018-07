Kjørte 100 i 60-sone – må betale 10.000

En mann i 40-årene fra Oslo ble målt til 100 km/t i 60-sonen på E14 i Flora. Nå må han betale.

Det er drøyt to uker siden mannen ble stoppet av politiet på E14 i Flora. Lasermåling viste at mannen kjørte i 100 km/t, noe han erkjente i Inntrøndelag tingrett da han møtte der nylig. Retten viser til at en fartsovertredelse på dette nivået normalt skal straffes med et forelegg på 13.000 kroner, men mannens økonomiske situasjon gjør at han får en «rabatt» på 3.000 kroner. Dermed ble han ilagt en bot på 10.000 kroner. I skjerpende retning teller det at mannen hadde sine tre barn i bilen under kjøringen.

I tillegg til boten må mannen belage seg på å være fotgjenger i åtte måneder. Oslo-mannen vedtok dommen som tingretten dømte han til.