Kjørte 123 km/t i 70-sone

En ung meråkerbygg ble målt til å ha kjørt i 123 km/t da han foretok en forbikjøring i 70-sonen på E14 en junikveld i år. Nå har den unge bilføreren møtt i Inntrøndelag tingrett der han erkjente de faktiske forhold. Påtalemyndigheten hadde foreslått en straff på 16 dagers betinget fengsel, men rettspraksis for hastighetsoverskridelser i denne størrelsesorden er samfunnsstraff. Det ble da også utfallet av saken.

Føreren, som er i slutten av tenårene må belage seg på 30 timers samfunnsstraff. I tillegg blir det en betydelig periode uten førerkort. For kjøring i 123 km/t i 70-sonen følger normalt førerkortbeslag på 13 måneder. I og med at meråkerbyggen hadde fire prikker på førerkortet fra tidligere blir denne tapsperioden forlenget med tre måneder. Det er også slik at når man mister førerkortet før man har hatt det i to år må det gjennomføres ny full førerprøve.

Den unge mannen vedtok dommen som Inntrøndelag tingrett ga ham.