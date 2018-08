Kjørte 142 i 80-sone

Sist oppdatert 09/08/2018 kl 11:38

En Meråker-mann tidlig i 20-årene kjørte 142 km/t i en 80-sone på E14.

Føreren av bilen erkjente de faktiske forhold da han nylig møtte i Inntrøndelag tingrett. Det var en tirsdag ettermiddag i juni i år at den unge bilføreren ble stoppet av politiet. En gjennomsnittsmåling viste at han hadde holdt en fart på 142 km/t. Rettspraksis tilsier at hastigheter over 136 km/t i 80-sone skal føre til ubetinget fengselsstraff. Sånn blir det også for Meråker-mannen som må belage seg på 18 dager i fengsel. I tillegg blir han også uten førerkort i 13 måneder framover.